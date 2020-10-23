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除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身

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▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa、泫雅已經先搶穿，盤點秋冬造型必備的爆款潮靴 ！（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、@hyojong_1994)

記者王蓁蓁 / 綜合報導

天氣漸漸轉涼，百搭又經典的靴子完全是秋冬造型必備，各大精品也紛紛推出多樣款式，準備搶佔女孩們的換季衣櫃，況且時尚潮人們穿搭靴子已經是不分季節的事，從顯瘦、防水、保暖同時要兼具時髦風格，快往下滑筆記ET FASHION幫你盤點各品牌重點趨勢，今年還不好好選一雙入手！

Bottega Veneta
除了火遍時尚圈的雲朵、編織包，線條簡單的Bottega Veneta Tire Boot更是不斷刷屏，近期佔據時尚潮人們社群版面，Chelsea鞋身搭配波浪般的變化色塊、以及防滑的Chunky鞋底設計，5.5公分的增高與剛好到小腿肚的高度，不只穿搭超級有型，還能拉長身高比例，難怪能在時尚迷中呼聲那麼高。

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲Bottega Veneta Tire Boot，約37,000元。（圖 / 翻攝品牌官網）

同樣是Bottega Veneta，這雙圓頭厚底的短「雨靴」Puddle Boot，防水的橡膠材質完全適合多雨潮濕的天氣，簡約的流暢線條很有型，讓雨天穿搭依然時髦不受限，繽紛搶眼的莓果、酪梨配色即便是陰天也超級吸睛！

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲Bottega Veneta Tire Boot，約26,000元。（圖 / 翻攝品牌官網）

Parda
以尼龍系列腋下包、三合一包強勢攻佔了各大時尚版面，今年Parda直接將尼龍小包結合系列中的Rois Combat Boots，不只增加了造型的亮點，還十分實用，天后鄭秀文過去也曾穿過，笑說：「這用來放糖果吧！」鋸齒的防滑厚底設計則是參考了軍靴，也呼應了性別融合的趨勢。

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）
▲Parda Rois Combat Boots，60,500元。（圖 / 品牌提供、翻攝官網）

Dior
以經典的Dior刺繡托特包為靈感，米咖色的靴身飾上搶眼的「Christian Dior」標誌，同樣防潑水的科技布料拼接黑色小牛皮的鞋身很有味道，可自由調節的尼龍綁帶，展現布料柔軟、小牛皮鞋身堅毅的對比，顛覆了以往對於靴子的想像。

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）
▲Dior D-Major靴，52,000元。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網）

Louis Vuitton
在一票老爹鞋中脫穎而出的 LV Archlight球鞋系列，包括天后鄧紫棋也是它的粉絲，今年年初LV重新解構，改以橡膠防水面料將Archlight球鞋化身成高筒雨靴，上方飾以經典的Monogram老花帆布點綴，讓Archligh雨靴不分四季都能成為最時髦單品。

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲Louis Vuitton Archlight Rain系列高筒球鞋，33,400元。（圖 / 翻攝品牌官網）

Rick Owns
提到靴子就不能不聊到擅長運用極簡立體線條、及特殊面料的Rick Owns，向來在時尚圈獨樹一格的Style深受潮流男神GD、吳亦凡等人喜愛，超顯瘦的全黑全白靴身、以及標誌性的鋸齒加厚鞋底，個性又低調，就連泫雅也拉上男友穿白色Rick Owns靴子當情侶鞋，簡單搭配就超級吸睛。

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲除了馬汀還有更多！盤點秋冬爆款潮靴　BV默默增高、LV老爹鞋大變身 。（圖／IG、品牌官網）

▲Rick Owns white boots，約17,000元。（圖 / 翻攝IG@hyojong_1994、＠hyunah_aa、品牌官網）

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關鍵字：

Bottega Veneta, Parda, Dior, Louis Vuitton, Rick Owns, Lisa, 泫雅
fashion.net

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