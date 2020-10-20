才225元全包都不是問題！風靡櫻花妹的innisfree「紅茶髮香噴霧」

▲innisfree推出紅茶香味的髮香噴霧大受歡迎。（圖／hokka3 IG、_ly.cf IG）



記者李薇／綜合報導

日本女孩非常重視身體的香氣，一定要散發出香香的味道，最近innisfree推出的身體、髮香噴霧大受歡迎，尤其是紅茶香特別受到女孩喜愛，淡淡的茶葉香氣搭配一點甜甜的味道，讓人用過就難以外懷，很多人都在搶著入手。

▲innisfree的髮香噴霧推出多種味道，9000韓元約225台幣。（圖／i_am.sua IG、ipipflower IG）



除了紅茶香，這次innisfree推出很多款香氣，包括桃子果香、粉紅海珊瑚、早晨旅館、雪松木、梔子花香，其中，很受到歡迎的早晨旅館前衛以清新的水調，帶出水感的香氣，接著茉莉花、香草麝香的味道，展現出讓人心曠神怡的香氣。

▲SABON髮香噴霧300g、售價1,180元。（圖／品牌提供、IG）



SABON推出護髮香噴霧，荷荷巴萃取調製而成，保護髮絲免於日夜的傷害受損，輕柔滋潤髮絲減少毛躁，隔絕環境異味，使秀髮充滿清新香氣且柔順亮麗。可以先將噴霧按壓至微曲的手心2、3下（用量可依個人頭髮長度做調整），輕搓雙手使噴霧均勻散佈掌心，按壓髮香噴霧至髮尾與髮絲毛躁處，再以手指(或髮梳)順著髮絲梳開。

▲黑鑽極萃逆時玫瑰香氛露100ml、售價2,500。（圖／品牌提供、IG）

巴黎卡詩黑鑽極萃逆時玫瑰香氛露添加全新黑鑽植萃精華油，結合摩洛哥油、葵花籽油、茉莉精油和沒藥精油，能有效修復脆弱髮、提升防禦力、保濕潤澤、對抗毛躁，使秀髮更易梳理，深受歡迎的迷人香調全新再進化，髮香更持久，迷人髮香持續48小時。

▲J’adore香氛髮香噴霧40ml、售價1,650元。（圖／品牌提供、IG）



J’adore香氛髮香噴霧是迪奧首席調香師 François Demachy 的新作，細緻的香氣繾綣不散，香氣持久同時柔順髮絲，以土耳其大馬士革玫瑰香精、格拉斯茉莉與印度雙辦茉莉，調和出久久不散的清新優雅，帶來若隱若現的馥郁花香，展現 J’adore 溫柔有自信的另一面。恣意噴灑在髮梢，輕盈的香氣隨髮絲飄逸，散發柔美花香，展現絕對十足女性魅力。