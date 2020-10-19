男神王一博「穿女裝」驚艷粉絲！　壯碩身材塞進CHANEL外套照樣帥翻

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸男星王一博從男團UNIQ出道，人氣一直居高不下，精緻臉蛋也頗受時尚品牌喜愛，近期他出席大陸金鷹獎頒獎典禮，打破男星以正式西裝出席紅毯的刻板印象，換上一身CHANEL香奈兒秋冬白色軟呢外套搭配黑色領巾，「女裝男穿」卻絲毫不顯突兀，引發粉絲狂讚：「時尚力驚人。」

▲王一博在金鷹獎頒獎典禮上穿著香奈兒2020秋冬系列白色軟呢外套亮相， 「女裝男穿」驚艷粉絲 。（圖／CFP、翻攝自微博）

23歲男星王一博在金鷹獎頒獎典禮上，身穿香奈兒 2020秋冬系列白色軟呢外套亮相，打破過往紅毯非要穿西裝的印象，雖然是女裝，但在王一博演繹之下仍是相當驚艷，衣著俐落剪裁下，用以豐富花邊元素遊走於輪廓，使得整體精緻度提升許多。此外，王一博更在領口運用了品牌黑色領巾點綴，一黑一白內外呼應，比起秀上的純白風格更顯亮眼，最後再以黑色修身長褲，腳踩Christian Louboutin鞋收尾，「女裝男穿」境界十分了得。

▲王一博日前曾以香奈兒黑色軟呢外套和白襯衫的搭配風格出鏡。（圖／CFP、翻攝自微博）

其實這並非王一博頭一次穿著女裝，日前他就曾以香奈兒黑色軟呢外套和白襯衫的搭配風格出鏡，同樣打造截然不同的Man味，加上精緻五官提升整體氣場，也巧妙運用品牌珍珠錬飾點綴，一舉一動都十分吸睛。此次畫面曝光之後也引發粉絲驚呼：「王一博女裝男穿絕了」、「人帥穿女裝也帥」、「男版人間香奈兒。」

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