fb ig video ETtoday search mobile

男神王一博「穿女裝」驚艷粉絲！　壯碩身材塞進CHANEL外套照樣帥翻

>

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸男星王一博從男團UNIQ出道，人氣一直居高不下，精緻臉蛋也頗受時尚品牌喜愛，近期他出席大陸金鷹獎頒獎典禮，打破男星以正式西裝出席紅毯的刻板印象，換上一身CHANEL香奈兒秋冬白色軟呢外套搭配黑色領巾，「女裝男穿」卻絲毫不顯突兀，引發粉絲狂讚：「時尚力驚人。」

▲▼ 王一博 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王一博 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王一博 。（圖／翻攝自微博）

▲王一博穿香奈兒 。（圖／CFP）

▲王一博在金鷹獎頒獎典禮上穿著香奈兒2020秋冬系列白色軟呢外套亮相， 「女裝男穿」驚艷粉絲 。（圖／CFP、翻攝自微博）

23歲男星王一博在金鷹獎頒獎典禮上，身穿香奈兒 2020秋冬系列白色軟呢外套亮相，打破過往紅毯非要穿西裝的印象，雖然是女裝，但在王一博演繹之下仍是相當驚艷，衣著俐落剪裁下，用以豐富花邊元素遊走於輪廓，使得整體精緻度提升許多。此外，王一博更在領口運用了品牌黑色領巾點綴，一黑一白內外呼應，比起秀上的純白風格更顯亮眼，最後再以黑色修身長褲，腳踩Christian Louboutin鞋收尾，「女裝男穿」境界十分了得。

▲▼ 王一博 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王一博 。（圖／翻攝自微博）

▲王一博穿香奈兒 。（圖／CFP）

▲王一博日前曾以香奈兒黑色軟呢外套和白襯衫的搭配風格出鏡。（圖／CFP、翻攝自微博）

其實這並非王一博頭一次穿著女裝，日前他就曾以香奈兒黑色軟呢外套和白襯衫的搭配風格出鏡，同樣打造截然不同的Man味，加上精緻五官提升整體氣場，也巧妙運用品牌珍珠錬飾點綴，一舉一動都十分吸睛。此次畫面曝光之後也引發粉絲驚呼：「王一博女裝男穿絕了」、「人帥穿女裝也帥」、「男版人間香奈兒。」

►上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、巴黎世家「五趾靴」挑戰抓地力

►桂綸鎂登4千萬粉絲香奈兒官方IG！　與國際巨星GD、暮光女並列超威

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

王一博, UNIQ, CHANEL, 香奈兒, 金鷹獎, 女裝
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

奧斯塔羅12星座一周運勢1019-1025　牡羊家庭開銷變大、巨蟹進入甜蜜期 減少社交、吃飯睡覺不正常的你可能是患上「職業過勞」　別再當工作狂 台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景 歐陽娜娜「小秀腰線」帥氣現身　不受負評影響粉絲大讚：狀態極好 台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐 霍格華茲學院風穆勒鞋、情侶衣太燒！《哈利波特》快閃店堪比環球商店 「適度緊張」會激發潛能！專注和思考力大提升　比完全放鬆表現更優

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面