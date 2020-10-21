「抗痘神器」下殺799元！用「品木宣言靈芝水」養肌　網大推：回購率99%

記者李薇／台北報導

痘痘肌幾乎是女孩一生的問題，有些人過青春期之後，仍然會持續長痘痘，很多是因為沒有用對保養品，PTT討論熱度沒減過的一罐「抗痘神器」靈芝水，受到很多人推崇，據說使用之後，痘痘可以被改善，泛紅也會改善，重現平滑透亮的肌膚。

▲品木宣言靈芝水非常有名。（圖／pakutaso）



品木宣言的靈芝水之所以被稱為是「抗痘神器」，因為很多人使用之後，都感受到肌膚不穩定的狀況被改善，臉蛋細緻度也會增加，原本的痘痘、泛紅狀態也有被舒緩，使用起來能夠讓肌膚更加平滑、細緻，重現緊緻光澤的臉蛋。

▲靈芝水受到很多粉絲喜愛。（圖／originskorea IG）



「靈芝水」的效果不是官方說了算，很多女孩用過之後也在PTT、Dcard上面大推薦，直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，這次母親節直接買重量瓶」，可見真的好用。

品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水會被稱為「靈芝水」，當然名符其實，因為添加了靈芝萃取、北極靈芝、冬蟲夏草、手採雞腿蘑菇等複方，對於肌膚的溫和調理特別有一套，就像是中藥漢方較注重內在呵護一樣，它也是針對肌膚內部補充養分，打造出好肌底，很多問題自然解決。

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