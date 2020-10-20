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哆啦A夢美妝聯名「多連發」，手機架、化妝包免費送！

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▲▼哆啦A夢手機架、化妝包免費送！ 。（圖／品牌提供）

▲哆啦A夢人氣高，無論大人小孩都喜愛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為了慶祝日本卡通人物哆啦A夢邁向50周年，不少美妝保養品牌向它致敬，推出多款超可愛聯名，不只如此更有品牌推出哆啦A夢滿額贈，粉絲們荷包要看緊了！

▲▼哆啦A夢手機架、化妝包免費送！ 。（圖／品牌提供）

▲雪肌粋搶先推出哆啦A夢滿額贈，先換先享受。

雪肌粋與哆啦A夢進行台灣首次聯名，推出兩款超實用贈品，分別為多角度手機架和透明化妝包，只要在超過5800間指定7-ELEVEN門市購買任兩樣雪肌粋商品，即可任選一樣贈品。

▲▼哆啦A夢手機架、化妝包免費送！ 。（圖／品牌提供）

▲PAUL&JOE 哆啦A夢50週年限量夾心唇膏，1,250元。

PAUL&JOE再次推出哆啦A夢彩妝聯名，今年更請來妹妹哆啦美一起助陣，去年大受歡迎的夾心唇膏捲出從來，蕊心有著哆啦A夢臉蛋，搭配金屬感外殼，蓋子上還有哆啦美笑臉，真的有夠可愛。

▲▼哆啦A夢手機架、化妝包免費送！ 。（圖／品牌提供）

▲PAUL&JOE 哆啦A夢50週年限量護唇膏，600元。

護唇膏原來也能那麼可愛！哆啦A夢兄妹搭配上黃色小碎花圖騰外盒，潤唇膏表面更印上可愛的哆啦美，香甜的哈密瓜麵包口味，聞起來香甜可口，每塗一次都是療癒享受。

▲▼哆啦A夢手機架、化妝包免費送！ 。（圖／品牌提供）

▲KISSME 眉彩膏R，320元。

哆啦A夢無所不在，連KISSME也推出聯名限定包裝，一共推出奶茶棕、自然棕、焦糖棕和霧灰棕四款眉色，瓶身上面印有可愛圖案，使用起來更有樂趣。

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關鍵字：

哆啦A夢, 美妝, 彩妝, 保養, 限定, 聯名
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