「神奇淡斑皂」年賣100萬個！臉蛋、身體都能用　放浴室不怕潮濕軟爛

▲清潔很重要，一定要下功夫。（圖／pexels）



記者李薇／綜合報導

清潔是保養很重要的一部份，網路上熱傳美國Dermisa淡斑嫩白皂相當好用，甚至不怕擺在浴室或使用幾天後，容易因潮濕而軟爛，年銷100萬個，至於洗後效果，有人覺得肌膚比較透亮，也有人認為痘疤變得較淡，無論臉部或身體，只要清潔做得好，後續的保養也更能吸收。

Dermisa的淡斑嫩白皂添加植物性淡斑成分，包括麴酸和熊果素，可以透過每天洗淨的過程，幫助清潔老廢角質、深層清潔毛孔、趕走暗沉，重現白皙透亮的肌膚狀態，而且全身肌膚都可以使用，包括腋下、私密處三角部位，非常方便實用。

▲各式清潔用品每天都用得上，一定要好好挑選。（圖／pexels）



Dermisa官方提出3種使用淡斑嫩白皂的方法，讓肥皂的CP值更高。

1.早晚洗臉使用

針對每天早晚暗沉有瑕疵的肌膚，可以使用Dermisa淡斑嫩白皂，均勻清潔洗淨，讓肌膚重現活力。

2.當作面膜皂使用

可以先用起泡網，將Dermisa淡斑嫩白皂搓出細緻綿密的泡沫之後，敷在全臉或是需要淡化的部位，大約15到30秒左右，再清潔沖洗，讓肌膚看起來更為透亮。

3.全身洗澡使用

尤其是針對腋下、私密處等尷尬地帶，要用美白保養確實有點不方便，但透過徹底的清潔洗淨，有機會降低暗沉發生的機率，重現潤澤。

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