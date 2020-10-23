無印良品連女生「月事」也包辦！首推「衛生棉」讓無印控蠢蠢欲動

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日本生活品牌MUJI 無印良品近年來推出的商品與服務越趨包羅萬象，幾乎包辦所有生活大小事，現在甚至連女孩們的「月事」也包辦了，近期日本無印良品率先開賣了新品項「衛生棉」，整體設計、包裝不失所望，非常的有「無印感」，目前在網上形成不小話題，為數眾多的「無印良品忠實使用者」已開始蠢蠢欲動。

▲日本無印良品率先推出衛生棉，共有兩種長度選擇、兩片裝、10片裝與12片裝。（圖／翻攝自日本無印良品官網，以下同）



無印良品從服裝、食品、化妝品、護膚品⋯⋯到家具、咖啡廳、餐廳、書店等商品與服務通通都涵蓋了，日前也推出了家具租賃、門市設置飲水機、移動式便利店開進偏鄉等新穎服務，一次比一次都又更貼近生活，且一直以來無印良品都有不斷在收集消費者的建議，其中衛生用品是許多人的許願清單之一，而這次推出「衛生棉」便是完成了部分顧客們的願望。

▲一貫的牛皮紙顏色紙盒包裝。

無印良品所推出的「衛生棉」，秉持著一貫簡約、純色的設計，外觀標誌性的紙盒打開後裡頭的衛生棉為純白色、毫無裝飾的模樣，有機棉材質親膚舒爽，前、後有壓邊以防漏，分為兩種選擇：21CM有護翼、23CM無護翼款式，並提供應急用的兩片裝、21CM10片裝和23CM12片裝，對「無印風」沒有抵抗力的女孩們，是不是已經等不及想試用了？

▲有護翼的21CM以及無護翼的23CM。

雖然無印良品的衛生棉台灣還沒開賣，不過台灣也買得到好用又兼顧顏值的衛生棉，像是「愛康」的涼感衛生棉便讓許多女孩們一試成主顧，清涼的感受能緩解悶熱不適感，且包裝方便好攜帶、拿出來不怕尷尬，堪稱囤貨首選。

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