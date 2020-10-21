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男生最討厭女友說這5句話！第3種讓人超反感、耐性全失

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編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

在剛開始戀愛，濃情蜜意的時候，男生對妳的包容度會很大，可以包容妳的小任性、壞脾氣，包容妳的行為和言論，但是愛情是會有起伏、會有變淡的時候，這時妳再講一些他們很反感的話語，就會加速感情的消逝，甚至讓他想逃離。像是以下5種大多數男生最討厭的話，平常說話時注意一點，別在他面前一直被扣分，感情也能更長久。

▲▼男生最討厭女生說這5句話。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.「你猜」「你覺得呢？」

不少女生都會抱有一種「如果他真的在意我，就會懂我在想什麼」的迷思，每次吵架時另一半問為何生氣，總是回「你猜」、「你覺得呢？」、「你自己不知道嗎？」男生很不喜歡要一直去猜測對方在想什麼、揣摩對方現在心情如何，這樣會讓他們覺得很累很麻煩。有時候有話直說的效果會比妳自己憋在心裡生悶氣、等他來猜要好得多。

▲▼男生最討厭女生說這5句話。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.一直提前任

既然跟前任會走到分手，通常就是因為兩人之間有無法解決的矛盾，不然就是沒有愛了，有事沒有一直提另一半的前任會讓男生覺得妳在無理取鬧。如果他對於前任已經沒有感情了，那妳一直提只是在自尋煩惱，還會讓男生覺得煩；如果他對前任還有感情，那妳提了就更糟，反而讓他想起前任的好、曾經多幸福等等，萬一他們真的又開始聯絡，舊情復燃，後悔都來不及。

▲▼男生最討厭女生說這5句話。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.很愛問比較性問題

流傳很久的「如果我和你媽媽掉到水裡，你會先救誰？」就是一個標準案例，還有前陣子網路上很流行的「求生欲測試」，把自己跟當紅女星、另一半愛玩的遊戲來做比較，要男生2選1，像是「我和志玲姐姐誰比較美？」「我和英雄聯盟哪個重要？」這種問題偶爾開玩笑說一下還可以，但如果你把這個問題看得很認真或是很頻繁地一直問，那真的是會讓男生受不了。

▲▼男生最討厭女生說這5句話。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.拿其他男生來跟他做比較

有些女生看到別人男友做了什麼，回頭就會跟自己男友說：XXX的男友情人節送她什麼什麼、人家一個月賺多少多少、我學長每天都接他女友上下班……這類拿他跟別的男生比較的話，對男生來說不會有任何激勵作用，他們不會把妳誇獎的人當成榜樣，去向他看齊，他們只會覺得妳是在打擊他、嫌棄他，甚至瞧不起他。

▲▼男生最討厭女生說這5句話。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.邏輯不通的道德綁架

有句話說「男人是理性的動物，女人是感性的動物」，女生偶爾撒嬌時講點小任性的話，男生還會覺得可愛，但如果不是偶爾是常常、天天，如果又愛說一些沒有邏輯的話，他們就會受不了。像是「這本來就應該是男生要做的」、「你是男生不可以計較這麼多」、「你不給我看手機就是不愛我」、「如果你真的愛我就應該帶我去XXX」這類道德綁架的話，只會讓男生覺得莫名其妙，還會感到被強迫、被約束的壓力，久了他們就只想逃離妳身邊。

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兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 男友, 男生, 吵架, 分手
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