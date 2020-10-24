日本超搞怪「飯糰橡皮擦」紅翻！　形狀與內餡全都自己擦出來

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日本文具總是千奇百怪，最近爆紅一款「飯糰橡皮擦」，外表看來與飯糰神似，當然亮點不光如此，在使用過程中，這款飯糰橡皮擦就會隨著摩擦而改變形狀，也就是大家能夠決定自己的「飯糰造型」，就連內部還暗藏巧思，用到一半內餡才會慢慢出現，簡直讓人難以抗拒！

▲日本設計師打造出一款有趣的「飯糰橡皮擦」，自己決定飯糰形狀 。（圖／翻攝自推特@yuu99jp7）

推特上爆紅的日本設計師 @yuu99jp7 ，打造出一款有趣的「飯糰橡皮擦」，外觀上就和一般橡皮擦一樣，只是在白色四方形中央加入了小巧的黑色區塊，乍看之下就和飯糰上的海苔神似，除此之外，在使用過程中，摩擦多的一面就會漸漸凹下去，也就是能夠自己決定飯糰形狀，無論是圓的或是三角，模樣都十分可愛。

▲「飯糰橡皮擦」擄獲超過23萬粉絲按讚。（圖／翻攝自推特@yuu99jp7）

當然「飯糰橡皮擦」爆紅的原因不只有這樣，隱藏亮點就在於使用到一半時，飯糰中會慢慢出現「內餡」，也就是白色中央會呈現不同顏色，像是酒紅色代表梅子口味、珊瑚橘色代表明太子、深色則是昆布，都是日本最常見的飯糰口味，並且3種都是隨機，只有真正使用才會發現口味。這項創意在推特曝光之後立即引起超過23萬人按讚，雖然商品暫未實體化，卻有大批粉絲留言：「跪求團購」、「太可愛了」、「3個口味都要！」

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