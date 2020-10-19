人間芭比Lisa成為美妝全球代言人　首次曝光愛用唇色

▲除了完美瀏海，Lisa的妝容總是掀起討論度。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近南韓女團BLACKPINK超風光，不但登上美國版《ELLE》封面，團內有人間芭比之稱的Lisa更成為彩妝權威M.A.C全球代言人，預計從10月開始，未來的明星系列都能看到她的美麗身影。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 6:40 張貼

網羅南韓女性偶像擔任代言人，也是M.A.C的頭一遭，期待與K-POP潮流指標Lisa攜手，引領著數以千萬計的消費者，鼓勵大家突破美妝區圈既定藩籬，期待與時尚和音樂圈有更強大連結。

▲Lisa的妝容重點放在眼線和唇色。（圖／品牌提供）

Lisa更分享，「我一直都是M·A·C的忠實粉絲，非常興奮能夠加入成為代言人，就好像美夢成真一樣！」她更進一步分享，擁有的第一個產品就是唇彩，至今仍是死忠愛用者，此次使用的是絲柔粉霧唇膏#MullItOver，私下偏愛自然底妝，唇妝特別喜歡從嘴唇中間輕拍上色製造出暈染唇的效果。

▲M.A.C 絲柔粉霧唇膏，#MullItOver，800元。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 3:54 張貼

她聊到工作的時候，也很樂於提出想嘗試的妝容建議來和化妝師討論，時常參考多種不同的妝容來尋找靈感，拍照時也和大家激盪出理想中妝容，以符合拍攝中想表達出的心情。