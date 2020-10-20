搶這波賺最大！　新光三越周慶8店齊發　搶夯品免排隊再享優惠

▲新光三越周慶最大檔10／22開跑，8店遍布北中南最划算夯品輕鬆買。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，最大規模的二波周年慶即將在10／22登場，包括信義新天地、台南新天地等共8店優惠齊發，化妝品單筆消費滿2,000元送200元；全館單筆滿3,000元送300元；會員首7日獨享名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆消費滿1萬元送1,000元，搭配專屬APP還能輕鬆隨時搶夯品，無論何時何地都能買起來，這波不搶真的太可惜！

新光三越周慶第二波絕對是全台百貨重頭戲，從10／22起開跑天天都賺很大，範圍包括台北信義新天地A11、A9、A8、A4四間店，聯手台北天母店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店，是囊括最大範圍的百貨優惠，想要輕鬆搶好貨，3個重點報你知，跑遍全台都能輕鬆買起來。



▲10/22 ESTEE LAUDER全方位修護能量組，原價7,220元，特價5,150元。



▲10/23 iSTORE Apple Watch Series 6，推薦價13,900元。



▲10/26 Nike Air Tailwind 79，原價3,100元，特價2,170元。

超搶手最夯商品全部有 享特價再滿千送百雙重賺

今年話題最熱最搶手的商品，新光三越當然全都有，包括首波就賣到翻天的LANCOME超極光活粹晶露、Estee Lauder賣破萬件超能小棕眼分享組、網路爆紅按摩神器HOMEDICS無線筋膜按摩槍、居家健身話題新品喬山Mirror健身魔鏡等，周年慶不但有特價，再加上滿額回饋，只有周年慶才會這麼狂！

▲喬山Mirror健身魔鏡原價69,800元，特價49,800元，下殺71折。



▲新光三越獨家HOMEDICS專業級無線筋膜按摩槍，原價9,880元，特價6,990元，下殺7折。



▲NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX鞋款，原價4,480元，特價3,584元，下殺8折。

台北信義新天地亮點夯品



▲GUCCI Horsebit 1955馬銜鍊飾肩背包，價格店洽。



▲ALBION 健康化妝水485ml正貨，價值4,115元，特價3,400元。



▲CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃，推薦價1,280元。



▲NIKE 衝鋒衣外套，推薦價3,980元。

台南新天地亮點夯品



▲ESTEE LAUDER NO.1修護精華無敵組，原價6,192元，特價3,950元。



▲OSIM 養身椅，原價258,000元，特價198,000元。

最潮寶可夢快閃店信義現身 卡友禮滿額就送可愛無敵

今年新光三越卡友來店滿額禮超有話題！首波周年慶就引發收集潮，讓你搶便宜夯品滿額還有驚喜，超可愛的毛毯跟雨傘絕對不能錯過，消費滿2,000元起就能換，此外新光三越台北信義新天地周慶期間還有「寶可夢快閃店」，超過40款獨家限定商品，還有6米高皮卡丘氣球等你來打卡，逛周年慶也超威風！

▲寶可夢快閃店銷售皮卡丘睡姿填充玩具，售價520元。



▲聯名卡卡友禮「比擁抱還暖毛毯」，貴賓卡友刷聯名卡，單館累計滿3,000元可兌換。



▲聯名卡友禮，信義新天地獨家「雨天最搶眼直傘」，刷聯名卡單館累計滿2,000元可兌換。

最好用的百貨APP 搶熱賣品免排隊

新光三越APP全台最好用，想要買的請不到假來搶貨沒關係，新光三越第二波APP線上周年慶，也同時在10／22展開，連續14天集合18大品牌推出「超級品牌日」，天天都可上線秒搶爆品，全部獨家別處沒得買，開跑首日就推雅詩蘭黛小棕瓶獨賣組合，還有iSTORE推出話題新品Apple Watch Series 6、NIKE服飾全面7折及破百款特價鞋，法雅客、LA MER、COACH、dyson等超級品牌都將陸續上線，綁定skm pay直接下單先搶先贏。更多線上可搶夯品在這

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