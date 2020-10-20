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《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶

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▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版，302,100元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶與動漫的結合總能成功創造話題，日本動漫《魯邦三世》中出現的Zenith錶化為真實，品牌為慶祝東京銀座專賣店開幕，以動漫中的錶款為藍本推出第二代CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶，限量200只，11月台灣粉絲也有個位數錶款可搶了。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲《魯邦三世》中次元大介佩戴的錶款啟發Zenith創作。（圖／翻攝Zenith IG）

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）
▲Zenith CHRONOMASTER系列復刻版魯邦三世腕錶第二版限量200只。

去年Zenith的El Primero自動計時機芯問世50周年，品牌首次推出50只黑面金針的Chronomaster復刻版魯邦三世腕錶，但只限日本地區販售；今年推出的第二代，為白色面盤黑色小盤的「熊貓」錶盤，配備復刻的梯形精鋼鍊帶，與1970年代A384 EL PRIMERO計時碼錶的設計極為相似，特別的是錶底蓋有動漫主角魯邦三世的搭檔次元大介圖案，彰顯此次合作。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko與《紅豬》聯名錶款SNR047J1，以波魯克的Savoia S-21飛機為設計靈感，錶殼則鐫刻飛機名，底蓋也有紅豬標誌，188,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko Presage系列也在今年與吉卜力工作室的電影長片《紅豬》（Porco Rosso）聯手打造2款錶，均以琺瑯工藝呈現面盤之美，而整體設計源自主角豬波魯克所開的虛構 1920 年代飛機 Savoia S-21，錶殼則鐫刻飛機名，底蓋也有紅豬標誌，勾起動畫迷滿滿的回憶。

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關鍵字：

Zenith, 魯邦三世, Seiko
fashion.net

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