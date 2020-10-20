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網傳5大NG「去痘謠言」！長痘是在排毒？敷黃瓜片可消炎？

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▲▼網傳5大去痘謠言。（圖／翻攝ＩＧ）

▲網路上有許多關於「去痘」的謠言，小心治痘不成反而變更嚴重。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@ahc.official）

編輯／Amanda

隨著3C、網路的發達，越來越多人習慣在網路上學習美妝保養，雖然資訊又多又廣，但也因人人都可分享，導致網路上常出現各種保養迷思、謠言，讓許多人信以為真！像是超多人都有的痘痘困擾，在網路上就有以下5個超常見的相關NG謠言，快來看看你中了幾個？

NG 1：蘆薈膠可以修復痘痘肌？

網路上常會把某些東西「萬用化」，像是蘆薈膠就是一個例子，不少謠言傳說蘆薈膠可以幫助修護痘痘肌，但其實蘆薈膠是有補水、舒緩、鎮定效果，但沒有消炎作用，是無法去痘的。用蘆薈膠只能達到鎮定舒緩但不消炎，就像是你感冒發燒了只狂喝水但不吃藥，痘痘會好得非常慢。

▲▼網傳5大去痘謠言。（圖／翻攝ＩＧ）

▲辛辣食物常伴隨著高油、高糖特性才是真正導致長痘原因。（圖／翻攝IG@danbam._.official）

NG 2：吃辣會長痘痘？

你可能也聽過「吃辣會長痘痘」的說法，或是每次吃完麻辣火鍋，隔天就冒出幾顆痘痘，但其實辣椒本身是無辜的，只是辛辣食物常伴隨著高油、高糖的特質，而這才是真正讓你長痘的原因。

目前還沒有任何證據顯示吃辣會傷皮膚、長痘，而有研究證實會導致長痘的食物是高乳製品和高糖分食物這兩類。

NG 3：長痘痘是在排毒？

皮膚科醫師莊盈彥就曾分享，她在門診時常被問「我最近長好多顆痘痘，是不是皮膚在排毒？」她笑說「沒有那麼多毒好排！」皮膚雖然是全身最大的器官，但皮膚很薄，沒辦法儲存毒素，而真正有可能做到排毒的只有肝臟和腎臟這兩個器官，所以別再相信肌膚變差、有狀況是因為在排毒。

▲▼網傳5大去痘謠言。（圖／翻攝ＩＧ）

▲挑選合適的面膜、適當使用，痘痘肌也能敷面膜。（圖／翻攝IG@goodal_official）

NG 4：痘痘肌不能敷面膜？

容易冒痘的肌膚，也可能會有屏障受損的狀況，肌膚整體狀態不佳，適當地敷面膜可以幫助整體肌膚狀況。

但要注意的是，撇除因內分泌或其他過敏情況而生的痘痘，痘痘肌通常是因為油脂分泌過多，堵塞毛孔，所以在面膜的挑選上要選擇輕薄透氣、低刺激性的膜布，且面膜所含精華液要以清爽質地且溫和的成分為主，敷的時間也不能太長，敷臉後建議用清水沖洗。

NG 5：黃瓜片、牙膏可以幫助去痘消炎？

將切片小黃瓜、馬鈴薯拿來敷臉，或把牙膏塗在痘痘上可以消炎去痘？像是使用廚房隨手可得的蔬菜來美容，對於肌膚上有傷口的痘痘肌更是不建議，不僅沒有抗痘、消炎效果，還可能會因蔬菜表面殘留細菌反而使痘痘情況加重。而牙膏更不用說，牙膏裡的氟化物會刺激毛囊，可能都會造成長痘，又怎麼可能可治痘。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 冒痘, 痤瘡, 青春痘, 迷思, 謠言, NG, 網路謠言, 抗痘, 去痘, 皮膚科醫師, 醫生, 解答
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