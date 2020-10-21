fb ig video ETtoday search mobile

【有獎】霍格華茲城堡立體拼圖、葛來分多托特包太精緻！哈利波特迷必抽

>

記者王則絲／台北報導

全球喜歡《哈利波特》的粉絲們數以萬計，對他們來說收藏精美周邊是最快樂的事！而居住在台灣的哈利波特迷們有福了，今年秋天華納消費品部集結了眾多授權品牌，舉辦線上與實體《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店，也特別與《ET FASHION》攜手要來送粉絲們禮物，最大獎可獲得「霍格華茲城堡3D立體拼圖」！還有學院風托特包、公仔等可愛獎品，記得看到文末詳閱抽獎辦法喔。

▲霍格華茲立體拼圖 。（圖／品牌提供）

樂立方（CubicFun）所推出的哈利波特3D立體拼圖系列，將電影中的經典場景精準還原，包括了九又四分之三月台與火車、魔杖店、精靈銀行、魔杖店，最經典的莫過於霍格華茲城堡，磚瓦、窗戶、尖塔和建築細節都很細緻，非常值得收藏。

▲霍格華茲立體拼圖 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲樂立方霍格華茲城堡3D拼圖。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

喜歡收集玩具模型的朋友們一定知道Funko旗下的POP!公仔系列，以製作可愛Q版的電影、卡通人物為主，除了DC系列、英雄系列、日本動漫系列之外，當然也沒放過《哈利波特》，光是哈利波特、榮恩和妙麗就有非常多種款式可選擇。

▲野獸國 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲野獸國 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲野獸國 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲哈利波特POP!公仔系列選擇超多！（圖／品牌提供）

充滿驚喜感的「盲抽」公仔也是許多收藏家們特別喜歡的周邊商品，這回哈利波特也與盲盒製造大廠POPMART合作推出「哈利波特魔法世界盲盒公仔」，利用有些日系的畫風描繪出每個角色的特質，一眼就能看出喜歡的人物，讓人激發想收集全套的決心。

▲野獸國 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲野獸國 哈利波特。（圖／品牌提供）

▲POPMART微日系風格盲抽公仔，NT＄300／盒。（圖／品牌提供）

▲哈利波特周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲（由左至右）POP!公仔、盲抽公仔、PEZ糖果（共有哈利、妙麗、榮恩三款）。（圖／記者王則絲攝）

看完了玩具、模型，接著看到穿搭單品的聯名部分，台灣知名網路品牌Grace Gift 便推出一系列的哈利波特聯名配件，包括穆勒鞋、帆布鞋等鞋款，以及眾多包包、帆布袋、後揹包⋯⋯於快閃店中都能一次逛個夠。

▲Grace Gift。（圖／品牌提供）

▲Grace Gift 哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

而服裝的部分則是由平價服飾品牌CACO包辦，以霍格華茲四大學院為設計與配色主軸，推出多款長袖T恤、衛衣、帽T與外套，還有大家熱愛的學院風圍巾，絕對是今年冬天必備保暖單品，另外，於線上線下快閃店、CACO門市單筆消費滿3,000元，即贈送質感絨布款哈利波特托特包。

▲CACO。（圖／品牌提供）

▲CACO。（圖／品牌提供）

▲CACO 哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CACO。（圖／品牌提供）

▲單筆消費滿3,000元贈送哈利波特托特包。（圖／品牌提供）

別忘了就連腳丫也要成套搭配才行！由旺達棉品合作推出的哈利波特聯名系列襪款，同樣以四大學院風格為主，每一雙都超可愛，全部包色一點也不為過。

▲旺達。（圖／品牌提供）

▲旺達。（圖／品牌提供）

▲旺達 哈利波特聯名襪款，NT＄65／雙。（圖／品牌提供）

《抽獎》

本次華納消費品部特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超讚好禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得哈利波特霍格華茲城堡3D立體拼圖、POP!哈利波特系列公仔（隨機）、CACO哈利波特絨毛質感托特包、Grace Gift 學院風托特包，總共提供4位中獎資格，還可能額外收到可愛小禮物喔！

▲哈利波特周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲趁此機會揪好友參加抽獎，就有機會獲得哈利波特聯名系列好禮。（圖／記者王則絲攝）

《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店資訊：台北誠品南西店（10／16～11／15）、台中新光三越中港店（10／16～11／2）、高雄漢神巨蛋（10／16～11／10），蝦皮線上快閃店（10／14～11／15）。

►霍格華茲學院風穆勒鞋、情侶衣太燒！《哈利波特》快閃店堪比環球商店

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 快閃店, 周邊, 情侶衣, 葛來分多, 史萊哲林, 赫夫帕夫, 雷文克勞, 抽獎, 霍格華茲城堡拼圖, Funko
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛

難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛

月光族必學！5招超實用「無痛存錢法」　365存法就像玩遊戲

月光族必學！5招超實用「無痛存錢法」　365存法就像玩遊戲

預算1萬初買得到！LV「經典卡夾TOP 6」　當錢包用也可以

預算1萬初買得到！LV「經典卡夾TOP 6」　當錢包用也可以

BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿 醬汁噴到心好痛！超強「白衣去污法」，咖哩、茶漬通通有解 貓咪生吐司也來過萬聖節！黑紫色「可可紫薯口味」神秘又可愛 男神王一博「穿女裝」驚艷粉絲！　壯碩身材塞進CHANEL外套照樣帥翻 想認真難戀愛卻總被玩　4徵兆代表對方「不把你當回事」 「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？ 現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面