【有獎】霍格華茲城堡立體拼圖、葛來分多托特包太精緻！哈利波特迷必抽

記者王則絲／台北報導

全球喜歡《哈利波特》的粉絲們數以萬計，對他們來說收藏精美周邊是最快樂的事！而居住在台灣的哈利波特迷們有福了，今年秋天華納消費品部集結了眾多授權品牌，舉辦線上與實體《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店，也特別與《ET FASHION》攜手要來送粉絲們禮物，最大獎可獲得「霍格華茲城堡3D立體拼圖」！還有學院風托特包、公仔等可愛獎品，記得看到文末詳閱抽獎辦法喔。

樂立方（CubicFun）所推出的哈利波特3D立體拼圖系列，將電影中的經典場景精準還原，包括了九又四分之三月台與火車、魔杖店、精靈銀行、魔杖店，最經典的莫過於霍格華茲城堡，磚瓦、窗戶、尖塔和建築細節都很細緻，非常值得收藏。

▲樂立方霍格華茲城堡3D拼圖。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



喜歡收集玩具模型的朋友們一定知道Funko旗下的POP!公仔系列，以製作可愛Q版的電影、卡通人物為主，除了DC系列、英雄系列、日本動漫系列之外，當然也沒放過《哈利波特》，光是哈利波特、榮恩和妙麗就有非常多種款式可選擇。

▲哈利波特POP!公仔系列選擇超多！（圖／品牌提供）



充滿驚喜感的「盲抽」公仔也是許多收藏家們特別喜歡的周邊商品，這回哈利波特也與盲盒製造大廠POPMART合作推出「哈利波特魔法世界盲盒公仔」，利用有些日系的畫風描繪出每個角色的特質，一眼就能看出喜歡的人物，讓人激發想收集全套的決心。

▲POPMART微日系風格盲抽公仔，NT＄300／盒。（圖／品牌提供）



▲（由左至右）POP!公仔、盲抽公仔、PEZ糖果（共有哈利、妙麗、榮恩三款）。（圖／記者王則絲攝）



看完了玩具、模型，接著看到穿搭單品的聯名部分，台灣知名網路品牌Grace Gift 便推出一系列的哈利波特聯名配件，包括穆勒鞋、帆布鞋等鞋款，以及眾多包包、帆布袋、後揹包⋯⋯於快閃店中都能一次逛個夠。

▲Grace Gift 哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

而服裝的部分則是由平價服飾品牌CACO包辦，以霍格華茲四大學院為設計與配色主軸，推出多款長袖T恤、衛衣、帽T與外套，還有大家熱愛的學院風圍巾，絕對是今年冬天必備保暖單品，另外，於線上線下快閃店、CACO門市單筆消費滿3,000元，即贈送質感絨布款哈利波特托特包。

▲CACO 哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

▲單筆消費滿3,000元贈送哈利波特托特包。（圖／品牌提供）

別忘了就連腳丫也要成套搭配才行！由旺達棉品合作推出的哈利波特聯名系列襪款，同樣以四大學院風格為主，每一雙都超可愛，全部包色一點也不為過。

▲旺達 哈利波特聯名襪款，NT＄65／雙。（圖／品牌提供）



《抽獎》

本次華納消費品部特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超讚好禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得哈利波特霍格華茲城堡3D立體拼圖、POP!哈利波特系列公仔（隨機）、CACO哈利波特絨毛質感托特包、Grace Gift 學院風托特包，總共提供4位中獎資格，還可能額外收到可愛小禮物喔！

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 下午 6:08 張貼

▲趁此機會揪好友參加抽獎，就有機會獲得哈利波特聯名系列好禮。（圖／記者王則絲攝）



《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店資訊：台北誠品南西店（10／16～11／15）、台中新光三越中港店（10／16～11／2）、高雄漢神巨蛋（10／16～11／10），蝦皮線上快閃店（10／14～11／15）。

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