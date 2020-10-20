最近常掉髮？專家教你「3個指標」判別，你該用養護洗髮精了

▲換季落髮嚴重，先檢視看看是否頭皮彈性度不夠。（圖／翻攝自IG/ssinz7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

時序進入秋冬，天氣明顯轉涼，頭皮也容易因血液循環變慢、氣候乾燥等因素而不穩定，開始進入頭皮的脆弱季節，也更容易掉髮。韓國頭皮養護專家《呂Ryo》教大家3個指標判斷頭皮彈性度，若彈性不足，建議選用養髮洗髮精下手！

▲3個簡單步驟測試你是否是「容易落髮」。（圖／Unsplash，以下同）

秋冬大家最煩惱的養髮問題不外乎頭髮乾燥、易斷和脫落，頭皮專家金老師進一步指出，秀髮能真正散發健康光澤與柔順感的關鍵在於頭髮最外層的角質層，而健康角質層必定來源於強健頭皮。想要透過自我檢測了解頭皮是否健康，最簡單的方式便是測試頭髮彈性。

頭皮彈性檢測指標如下，洗髮按摩頭皮時，是否很常遇到頭髮被扯斷的狀況？吹髮時，用手或梳子都無法順利梳理頭髮、容易打結？染髮時，特別容易卡色或髮色不均勻？若符合以上兩點，代表你的頭髮已有彈性危機，落髮機率相對大增。

在 Instagram 查看這則貼文 Aveda（@aveda）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 8 日 下午 6:00 張貼

此時第一步應該從頭皮根源下手，彈性問題常來自頭皮營養缺乏，建議透過養髮型洗髮精，幫頭皮秋冬進補，打造強韌髮根。

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