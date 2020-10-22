男生對你有好感的「7個證明」　「不經意報備」代表很喜歡你

▲心意可以藏，是身體語言是騙不了人的。（圖／翻攝自tvndrama.official、Netflix，以下同）

編輯 / Lily

曖昧讓人受盡委屈，總是在猜對方的心意，讓人好心煩！根據研究顯示，其實從男生的小舉動就能窺知一二，以下幾點若是中了3點以上，就代表他對你也有好感，試試主動出擊吧！

1.眼裡只有你

喜歡一個人總會不自覺的盯著對方，忍不住窺探他的一舉一動，當被你發現的時候會臉紅、緊張，若是你發現他總是有意無意這樣，不妨給他一個微笑，或許就能解開尷尬。



2.走路時向你微微傾斜

身體語言也是關鍵指標，除了總是想和你靠近，就連走路時也會向你微微傾斜，聊天時也會將身體面向你，當你說話時他會專心聆聽。



３.鏡射動作

曾有心理學研究指出，人會對喜歡的人做不自覺的模仿動作，像是你笑他就會跟著笑，你托腮沉思時，他也在放空，這些動作都是對你有好感的證明。

4.社群軟體必按like

他總是留意你的近況和動態，像是社群軟體更新他就會來按讚，又或是他總是第一個觀看你的限動，看到好玩的會tag你並和你分享，或是不經意的報備假日行程。



5.順路送你回家

不管住的多遠，在他眼裡都是順路，他願意花多一倍時間把你送回家，為了想和你相處久一點，這些都是超關心你的表現。

6.記得你說的事情

不管你的大事和小事，他都牢牢記在心上，每天總有和你說不完的話題，當你安靜他依然想要找話聊、逗你開心，你就會知道他要做的不只是朋友而已。

7.經常讚美妳

他總是讚美你、鼓勵你，當你沒有自信的時候，一句小小稱讚就能讓你覺得好安心，別人眼中的普通，對他來說全都是完美，如果這不是喜歡，那是什麼？

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