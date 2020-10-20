香奈兒聖誕香氛換上超夢幻嫩粉色！髮香噴霧美到根本仙女用的

▲香奈兒限定節慶香氛系列今年換上新包裝，不僅使用更方便，顏值也更高。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年聖誕限定系列都美出新境界的CHANEL香奈兒，今年依舊沒讓人失望。除了以時尚「鏈帶」為靈感設計的超美聖誕彩妝，以經典香氛N°5延伸出的限量節慶香氛系列也是小香迷們必收藏的目標之一，尤其自帶超夢幻嫩粉色的質地搭配全新包裝拿在手上、擺在梳妝台都超有質感，其中透感磨砂瓶身設計的髮香噴霧，更是美到像仙女用的！

▲CHANEL N°5柔膚身體乳液，200ml，NT$2,570；N°5潤膚沐浴乳，200ml，NT$1,870。（圖／記者張毓容攝）



2020聖誕節，香奈兒延續慣例，以品牌最經典的香氛 N°5 為主題，推出5種全新質地的限量N°5香氛周邊，洗沐、護膚到髮香從頭到腳全都有，不僅能享受更完整的香氛儀式感，更可以透過不同方式堆疊出個人專屬的N°5香氣。

喜歡若有似無、猶如身體自然散發的淡淡飄香的人，可以選擇沐浴乳＆身體乳液來搭配。有著滋潤泡沫質地的N°5潤膚沐浴乳和富含玫瑰、茉莉菁萃成分的柔膚身體乳液都換上全新「旋轉滑出式」瓶蓋，使用時更方便，不用再怕瓶蓋滑掉。

▲CHANEL N°5潤澤身體乳霜，150g，NT$3,570。（圖／品牌提供）



而以霧面玻璃瓶呈現的潤澤身體乳霜，同樣擁有豐富的玫瑰與茉莉精萃成分，能提供密集保濕效果，滋潤呵護肌膚，同時讓N°5 香氣細緻餘韻繚繞不散。

▲CHANEL N°5體香噴霧，100ml，NT$1,430；N°5隔離髮香霧，35ml，NT$1,830。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



N°5體香噴霧則像是一股清新保護膜，能自然延長N°5香氣，散發淡淡幽香，全白鑲金的極簡瓶身時尚感十足。而從半透明霧面玻璃瓶身淡粉色光澤的髮香噴霧，更是美到不行！搭配全新添加的玫瑰、茉莉精萃成分，為髮絲穿上N°5香氣的同時，還能使秀髮更柔亮動人。全系列將於10月30日於全台上市，小香粉們千萬別錯過。

▲YSL 自由不羈淡香精 性感豹動紋版，NT$4,400。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



除了香奈兒推出聖誕節慶香氛，YSL今年聖誕限定系列以經典元素豹紋為主題，推出「性感豹動系列」，其中以時尚瓶身設計和清新性感薰苔香調大受香民歡迎的「自由不羈淡香精」，換上超搶眼的黑金豹紋限量瓶裝，讓香氛到瓶身都有著性感魅力。

香氣則是以來自普羅旺斯的獨特「紅伶薰衣草」凸顯出鮮明、瑰麗氣息，增添溫暖甜美的特質；而專為這款香氛精心萃取的「摩洛哥橙花」，搭配茉莉、醒目薰衣草，彰顯白色花卉甜美又熱情的芬芳；最後再以馬達加斯加香草、雪松、龍涎香和麝香勾勒出帥氣性感氣息。



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