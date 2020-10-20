香奈兒可轉化珠寶CP值超高　彗星項鍊變胸針與白襯衫絕配

▲香奈兒Comète 18K白金鑲鑽項鍊，彗星墜飾可拆下單獨成為胸針佩戴， 923,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Coco Chanel香奈兒女士於1932年以非傳統珠寶商的女性設計師身分，於巴黎發表第一個珠寶系列1932 Bijoux de Diamants，大膽且充滿自由精神的作品開創珠寶新風格，也持續啟發香奈兒（CHANEL）的創作，再次將當年的經典符碼彗星 （Comète）、太陽（Soleil）、羽毛（Plume）、蝴蝶結（Ruban）、獅子（Lion）化為日常易搭配的珠寶，且結合可轉換式設計，完美呼應自由配搭的初衷。

▲香奈兒Soleil項鍊的太陽墜飾同樣可取下作為胸針使用，1,319,000元。



▲香奈兒Soleil戒指可合併佩戴，抑或分開成為二只戒指戴於不同手指，1,170,000元。



以香奈兒新款Comète項鍊為例，彗星尾以1932年的原創款V形圖騰呈現，彗星墜飾可拆下單獨作為胸針，而項鍊變身為小鑽點綴的細緻項鍊，搭一件簡單的白襯衫就好看極了；太陽造型的Soleil項鍊也有異曲同工之妙，鍊墜同樣可取下當胸針，同系列戒指更有趣，18K金與白金打造的戒指可合併佩戴，亦可分開成2只戒指戴於不同指頭，相當時髦。

▲香奈兒Ruban18K BEIGE米色金鑲鑽手環（左圖上）596,000元，Ruban鑽戒（左圖下）391,000元，Lion胸針（右）739,000元。

香奈兒獨有的18K BEIGE米色金，首度被運用於Coco Crush以外的高級珠寶系列，打造Ruban蝴蝶結鑲鑽手環與戒指，兩款皆採開放式設計並在尾端垂墜3顆鑽石，充滿女人味；別忘了獅子座的香奈兒女士也有霸氣的一面，品牌以18K金鏤空線條勾勒獅子Lion胸針輪廓，當中點綴鑽石，展現力與美。

▲直向延展開來的香奈兒羽毛造型Plume戒指，1,121,000元。

在香奈兒1932年首發的珠寶系列中，羽毛也是重要作品之一，當初以胸針樣式呈現，今日新作結合18K黃金、白金與鑽石推出Plume戒指，以橫跨指節兩端的延展設計吸引目光；羽毛亦是法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）經典元素之一， 起源是品牌創辦人Frédéric Boucheron在一回把玩孔雀羽毛時靈光乍現，於1883年與首席工匠Paul Legrand共同打造視覺上柔軟輕盈、戴起來也解放女性頸部束縛感的Plume de Paon羽毛問號項鍊，今日化為戒指，依然能感受到那股輕柔。

▲Boucheron Plume de Paon系列羽毛戒指，1,360,000元。（圖／Boucheron提供）



►香奈兒J12錶垂掛鑲鑽小公仔 搖啊搖卡哇伊

►「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典 Boucheron、香奈兒入設計

