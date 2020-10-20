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章子怡產後短裙亮相體態依舊！　生圖曝光驚現「髮線後退」嚇壞網友

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記者鮑璿安 ／台北報導

40歲女星章子怡今年（2020年）年初產下一子，日前壓軸出席上海LANVIN大秀，作為產後首次公開亮相，備受外界矚目，章子怡以濕髪造型搭配深藍色連衣裙展現溫婉氣質，不過隨後也被網友PO出未修圖的生圖，疑似髮線上移許多，真實模樣引發兩極評價。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博）

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博）

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡產後首次亮相獻給上海LANVIN大秀，深藍色連衣裙搭配濕髪造型氣質出眾。（圖／翻攝自微博）

章子怡今年元旦產下一子，時隔10個月，17日終於壓軸亮相上海LANVIN 2021春夏大秀，成為產後首場活動，章子怡以濕髪造型露出精緻臉蛋，相中深藍色連衣裙，袖口不規則拼接設計增添亮點，再以種種抓皺元素搭配高開衩剪裁，露出筆直長腿，在行走之餘若隱若現，工作室在微博的發文也以「重回49公斤」為標題，可見章子怡產後身材恢復得宜，體態也經得起鏡頭考驗。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博）

▲微博傳出未修圖的照片，章子怡疑似產後髮線上移。（圖／翻攝自微博）

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲也以影片截圖護航，指出章子怡狀態很好。（圖／翻攝自微博）

然而產後恢復不到一年時間，章子怡就開始復工，也讓外界直呼是「拼命三娘」，未修圖的生圖也一併曝光，有網友抓拍到疑似法令紋炸出、髮線上移的模樣，與精修圖存在差異，不過隨即遭到粉絲以影片護航，「40歲生兩胎能這樣已經很好了」、「對女人太嚴苛」、「還是國際章。」

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關鍵字：

章子怡, 汪峰, 上海, 產後, 大秀, LANVIN
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