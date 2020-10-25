舒淇、朴信惠「耳下短髮」絕美！12款女星範本　擋不住想剪短的衝動

文／柯夢波丹

又到了最適合短髮的季節啦，向來以長髮示人的楊丞琳和林依晨，居然也一口氣把頭髮剪到耳下，超逆齡！還記得之前大S徐熙媛和張鈞甯也剪去長髮，美的讓人驚艷，而小松菜奈、高俊熙等日韓女星的短髮造型也十分有特色～原來耳下短髮不只能個性男孩風，就連溫柔可愛都能一併帶出啊！COSMO在這邊整理出耳下短髮的造型變化，這種髮型適合哪種髮質？又該怎麼整理？一起來看看⋯

林依晨

從出道以來非常少剪短髮的林依晨，終於又再度剪了一頭甜美可愛的肩上短髮啦，讓原本就娃娃臉的林依晨襯的更甜美，根本就像是高中少女啦！

▲（圖／翻攝自林依晨微博）

隨興的分線，順著髮尾來個氣質的微彎，這個髮型讓可愛的林依晨，增添了優雅知性感．

楊丞琳

睽違十年，楊丞琳也是同樣剪去了一頭短髮，原本就是甜美可愛形象的她，這次一改造型，用俐落簡約的耳下短髮，表達楊丞琳的中性時髦感。

▲（圖／翻攝自楊丞琳微博）

更以外面是淺奶茶色，內層是深墨綠色的雙層髮色，讓俐落短髮飄出性感潮味，絕對會帶出一陣風潮呀～

張鈞甯

清新優雅的張鈞甯，在大家的印象中一向是個氣質長髮仙女，雖然之前有曾經剪過肩下三公分左右的中長髮，但是張鈞甯這次居然為了戲中角色，將留了20年的長髮一刀剪掉，變身耳下一公分的超俐落短髮個性女孩！

▲電影《緝魂》張鈞甯在電影中飾演一名刑警。（圖／威視）

不僅如此，張鈞甯自去年11月初落髮至今，對新造型保密到家，經紀人表示長達5個多月的時間，不管是通告或出席公開活動都是戴著假髮上陣，期間甚至還和媒體們餐敘，超近距離的面對面相處也都安全過關，讓她們相當自豪！得知電影公司即將發佈新片消息，張鈞甯大呼鬆了一口氣，更開心表示：「以後出門終於可以不用戴假髮了！」

▲（圖／張鈞甯微博）

雖說張鈞甯是為戲剪短髮，但剛好也搭上今年的短髮熱潮，大旁分的俐落耳垂髮，讓優雅氣質的張鈞甯更多了俏麗感，太可愛啦！

大S徐熙媛



之前韓星劉寅娜出道11年首次剪短髮，而一向視長髮為寶貝的大S徐熙媛居然也入坑，在個人微博上分享超激短髮照！而且是耳下兩公分的短髮，讓網友粉絲全都嚇傻啦！

▲（圖／大S微博）



大S頂著大旁分微捲超短髮自拍，完全顛覆了她在大家心目中長髮仙女的優雅印象呀，但有網友紛紛留言說：「這是大S還是范曉萱？」，甚至有網友向范曉萱喊話，不要拿大S的手機發自拍！但身為時髦人的大S對於這個超短髮，也是能駕馭的非常好，簡單短髮搭上玫瑰色唇膏，美到崩潰呀～

舒淇



總是給人印象是一頭性感的大波浪捲髮的舒淇，之前也曾在夏天來臨前，也入坑剪了短髮啦～剪了短髮的舒淇，一樣不改其性感中帶著酷帥的風格，耳下3cm的直短髮，只要側分梳貼就時髦到不行，如果妳也想來個簡單的耐看好整理短髮，舒淇女人的短髮絕對是一個非常好的選擇。

▲（圖／SHU-QIFacebook）



之前舒淇在剪頭髮前也曾發IG公開宣告自己要剪髮啦，但是沒想到一剪就那麼短，不過還是一樣好美呀～～除去以往的慵懶更顯其個性。

朴信惠

朴信惠的短髮真的是太美了，之前總是長髮飄飄的她，給人溫柔小姐姐的感覺，沒想到朴信惠一次把頭髮剪到耳下超短髮，變的更清純俏麗，也看起來更年輕，尤其這短髮真的看起來好燒，讓人想立刻衝去剪呀～

歐陽娜娜



一向以長髮示人給人清純溫柔印象的歐陽娜娜，突然在微博分享了一系列超短髮照，完全顛覆以往的造型，造形俐落帥氣，連網友都直呼娜娜：「老公！」，並表示好想嫁給歐陽娜娜，而娜娜的大旁分短髮，帥氣中又帶點性感，蓬鬆的凌亂感，能顯臉小，是不是比長髮的娜娜更多了分味道呀！

▲（圖／歐陽娜娜微博）



具惠善

具惠善最近在自己的IG上發佈了多張短髮照，和大家分享她的新髮型，讓網友暴動直呼：「太美了！」、「是美少年吧！」長期頂著長捲髮浪漫造型的她，一口氣把頭髮剪到耳下1cm，極短髮讓整個人看起來超逆齡，根本就是女高中生！

高俊熙

說到短髮，絕對不能不提大韓民國的短髮女神高俊熙！大概沒有人比高俊熙更能駕馭短髮了，這種酷酷的耳下短髮，高俊熙駕馭起來非常有性格，誰說性感一定要是大波浪捲髮！

小松菜奈

小松菜奈也是去年將長髮剪短，整個可愛感更加提升！

男孩風個性短髮

日本爆紅混血模特兒Mala Morgan（茉愛羅）也是以招牌男孩短髮示人 。

FLUX 設計師唐威表示男孩風短髮其實不會被臉型侷限，圓臉或大臉的人可藉由髮色或是燙髮線條去修飾。反而是頭髮易出油或是頭髮粗硬的人比較不適合此短髮，建議本身就要整髮習慣的人剪較為適合。

森星

原本也是極肩長髮的森星，也將頭髮剪短至男孩風短髮。大旁分的造型隨性又有型。

微捲率性的髮絲十分迷人，更加展現出時髦感。

加上捲度更輕盈

短髮加上一些捲度，讓整個造型看起來很蓬鬆、輕盈。不過平常如果沒有吹整頭髮習慣的人，會比較不適合，因為這樣的短髮很需要造型來支撐！

燙髮線條修臉型

透過頭髮的比例，可以修飾臉型大小，也可藉由染髮或燙髮線條去做調整。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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