醬汁噴到心好痛！超強「白衣去污法」，咖哩、茶漬通通有解

▲白衣沾染污漬讓人心很痛。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、Unsplash，以下同）



編輯 / Lily

秋季正是穿上白色襯衫的季節，但往往手滑或是一個不小心，飲料、醬汁噴到衣服，一秒變地獄。擔心洗不掉又不想花錢再買一件，以下幾種去除污漬異味方法請筆記，你絕對用的到！

白醋去除異味

和朋友吃完火鍋或是燒烤，衣服味道超級重，出了使出吊掛風乾除臭法，清洗時也可試試加入一點白醋，只需要放進去5分鐘，放在通風處曬乾就OK。

酒精去除原子筆

白襯衫被畫到原子筆，這也非常惱人，這時候酒精是好幫手，用棉花棒沾取酒精抹在畫到的地方，記得襯衫下方要墊一塊布，帶墨水慢慢化開後，再搭配肥皂搓揉，最後再用清水清洗。



牙膏去除咖哩醬汁

白衣沾到咖哩，心情瞬間down谷底，應該只想趕快回家吧！雖說咖哩是白衣的天敵，但其實用牙膏乾刷再搭配洗碗精揉搓油脂，就能洗得很乾淨。





蘇打粉去除醬油漬

有時衣服噴到醬油也是一個無言，想要清除醬油漬，首先先把衣服浸濕，汙漬上塗上蘇打粉後過10分鐘再清洗，若是家裡沒有蘇打粉，回到家趕快噴上衣物去漬噴霧再趕快清洗，也不失為一種方法。

檸檬加鹽水清除血漬

受傷沾染或是生理期來，沾到血漬要如何清理？首先先備好鹽水，記得要使用冷水，將沾染血漬的衣物先泡在清水中，接著擠入檸檬汁浸泡5分鐘，最後倒入鹽水再搓洗，就能慢慢洗掉。坊間也有一些專門去除血漬的洗劑，女生們在家可以備一瓶，隨時使用都方便。



大量熱水清除茶漬

茶屬於單寧酸類污漬，切記不要用肥皂清洗，否則容易在衣服留下痕跡，建議用清水大量沖洗，若是用熱水成效會更好。

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