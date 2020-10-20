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Rain在雜貨店前隨手拍也能時尚　意外跟吳漣序撞包

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 ▲Rain,吳漣序,GIVENCHY,紀梵希,包包,。（圖／翻攝自IG）

▲Rain在雜貨店前拍生活照。（圖／翻攝自Rain IG）

記者李薇／綜合報導

大包包總會給人一種輕鬆、休閒的感覺，不過要拎起這種大尺寸的單品，身材也不能太嬌小，最近韓星Rain分享了一張日常生活照，只見他站在雜貨店前，穿著運動圓領T加上牛仔褲，身上背了一款超大的黑色包包，展現出愜意生活的時尚感。

▲Rain,吳漣序,GIVENCHY,紀梵希,包包,。（圖／翻攝自IG） 

▲超大的包包可以裝下很多東西。（圖／翻攝自Rain IG）

Rain背的這款大包包看起來一身黑，但實際上出自GIVENCHY Antigona Soft XL BAG，採用柔軟的皮革製作，背起來會呈現一種隨性的袋型，能裝的容量非常大，幾乎是可以旅行出遊的大包款，當然也要配上185公分身高的Rain，背起來才會好看。

▲Rain,吳漣序,GIVENCHY,紀梵希,包包,。（圖／翻攝自IG） 

▲吳漣序背GIVENCHY中型包款也好看。（圖／翻攝自吳漣序IG）

不只是Rain背過這款大包包，之前藝人吳漣序也背過同系列的包款，不過當時她拿的是中型尺寸，同樣採用柔軟的皮革製作，不管是手拿還是側背在身上，都很有上班女郎的率性風格，不管是搭配上班的套裝或是牛仔褲都很有俐落感。

▲Rain,吳漣序,GIVENCHY,紀梵希,包包,。（圖／翻攝自IG） 

▲手拎也很有成熟感。（圖／翻攝自吳漣序IG）

不過這種大包款當然還是很看人背，向是吳漣序身高170公分，在女生來說算是高挑的身材，背起來才不會有種「包背人」的感覺，反而可以帶出大包包的成熟以及時尚感，這是跟小包比較起來，最不同的差異。

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關鍵字：

Rain, 吳漣序, GIVENCHY, 紀梵希, 包包
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