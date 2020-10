《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

文/柯夢波丹 圖/Netflix

由莉莉柯林斯所主演的《艾蜜莉在巴黎》絕對是現在網路上最熱的討論話題,一部集結所有女生們最愛元素的影集,時髦的工作、穿不完的漂亮衣服、超帥的鮮肉主廚,還有閨蜜的貼心友誼...完全滿足女人的幻想啊。

《艾蜜莉在巴黎》劇情描述

《艾蜜莉在巴黎》故事描述一位任職於美國芝加哥行銷公司的小資女艾蜜莉,顏值超高又有滿腦子創新想法,在公司併購法國高級精品的行銷公司時,意外讓她獲得夢想中的工作,她立刻抓住機會飛往巴黎,為法國的新同事們量身規劃全新社群媒體策略。

當艾蜜莉終於落腳巴黎展開新生活,初來乍到的她上班努力贏得同事欣賞、下班結交閨蜜好朋友,更不忘積極開發異國戀情,生活充滿令人心醉神迷的冒險和突然其來的挑戰。

雖然這部劇看似只是一部浪漫愛情喜劇,但當我們跟著艾蜜莉一起深入巴黎,遇到那些在生活中有關工作及感情上的挑戰或是挫折,都讓人越看越戳心~快來一起看看艾蜜莉教會了妳我這幾個人生智慧道理.

「我不想完全擁有一個人,也不想讓任何人可以完全擁有我,就算是交往或結婚,也不可能會發生。這只是童話故事的情節,或是一部爛電影。」

「I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. And if you're committed or married, that cant happen anyway. That's a fairytale. Bad movie.」

不管在怎麼樣的關係中,從來就沒有一個人能夠完全的擁有另一個人,妳能擁有的只有妳自己.

「我們多想成為《花邊教主》的瑟琳娜,但事實上卻只買得起過季的包包吊飾。」

「My friends and I were obsessed with Gossip Girl, we all wanted to be Serena van der Woodsen, and her gorgeous crazy expensive coutures. But the only thing we could afford from any of those designers, was a clip-on bag charm from an outlet mall」

就算沒有大把的鈔票去過上有錢人的生活,但艱苦的現實也不能抹滅我對時尚的熱愛.

「香水對於女人來說絕對是一件無可比擬的華麗戰袍」

「Perfume is like wearing beautiful lingerie, makes you feel more confident, sexier, happier.」

香水是女人的第二層肌膚,它就像是一個無形的幸運符,擁有對的香水一切都會順風順水呀.

「巴黎女人只要抽菸就飽了。」

「Do you want to have lunch?」「No. I have cigarettes.」

這不是對巴黎女人的刻板印象也是事實,巴黎女人的一餐就是一杯黑咖啡+無數根菸,不過為了身體健康絕對不鼓勵大家學習!

「昂貴的性愛,總比廉價的約會來的好吧!」



「Smells like expensive sex.」「Better than a cheap date.」

女人要懂得享受人生、享受每一刻當下,重點從來都不在於性愛或約會,而是昂貴和廉價.

「你的問題就是總以為能逃離現實,但你永遠也無法逃離。永遠不可能!歡迎來到法國人的結局。」

「Thinking you could escape life is your problem, you can never escape life. Never. Welcome to the French ending.」

只要妳還活著、只要妳還在呼吸,那妳就別想要試著逃避現實,因為絕對辦不到,妳能做的就只有面對,哭著臉嗑著腳也要去面對.

「香水就如同生活一般,必須要善用甜蜜的香調去與平衡那令人痛恨的腐臭.」

「Perfume is like in life, one has to balance the sweet with... the stinky」

學習如何去用生活中的好事,去平衡那些不好的事,那會讓妳好過很多.

「就一直偽裝吧,直到妳能成功做到」

「Fake it till you make it.」

穿好妳的盔甲,直視問題去拼命吧,就用力的假裝著,直到妳能成功.

「有時候夢想就是會在妳無法預料的時候發生」



「Sometimes your dream is somewhere you didn't expect it to be.」

隨時做好準備,絕對不是一句老話!因為上天就是愛開玩笑,永遠讓夢想在妳意想不到時出現.

「我喜歡巴黎,但不確定巴黎是否也喜歡我。但也無所謂,因為我這一輩子都在試圖讓別人喜歡我。」「那是個可悲的目標」

「I like Paris but I'm not really sure Paris likes me. Maybe that's okay. I've spent my entire life wanting to be liked.That'siserable goal.」

別試圖總讓別人喜歡妳,與其花那麼多時間讓別人喜歡妳,不如花更多時間好好的愛自己,別人喜不喜歡妳管他去的~只在乎那些實在太可悲了.

「你是為工作而活,我們是為了生活才工作。賺錢是好事,但你口中說的成功,對我來說更是一種懲罰。」

「You live to work, we work to live. It's good to make money, but what you said success, to me it's punishment.」

工作不是生命,工作只是為了讓生活過的更好!

「無知,讓你變的自大。」

「Ignorance makes you arrogant.」

無知讓人變得自大,最可怕的事妳還不自知呀~

「一切皆有可能!這是法國人的座右銘。」

「Everything is 'pas possible!' It's the French motto.」

不要設限,盡情的享受和挑戰人生,妳會得到意想不到的收穫.

