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15公分高的爆漿漢堡有夠狂！東區最強美式漢堡店　還有整隻軟殼蟹

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文／柯夢波丹　圖／SKB新美式漢堡專賣店、COSMO

漢堡控們準備吃~起~來！在台北東區巷弄內悄悄地開了一間主打地表最強美式漢堡的《SKB新美式漢堡專賣店》！不僅提供最狂、最美味的新美式漢堡，更是創新採用分子料理概念，以新科學廚藝翻轉傳統美式漢堡，保證每一口都讓人驚艷超juicy外，夾入了起司捲餅、軟殼蟹的漢堡更是令人蠢蠢欲動！

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

《SKB新美式漢堡專賣店》老闆Daniel曾任職於亞都麗緻飯店巴黎廳，並曾長期居住於美國加州約15年，這次的新開店就將他所擅長的分子料理融合美國家鄉口味，打造出外面絕對吃不到的私藏漢堡！

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

同時整間店的裝潢呈現經典的美式風格，紅磚牆配上沙發椅座席，就像是踏進美國路邊漢堡店般超級有氣氛！

《SKB新美式漢堡專賣店》的餐點除了可選擇開胃小點、三明治外，絕對要試試一系列令人出乎意料的漢堡口味，像是：SKB的招牌料理「SKB 砸不爛招牌堡」、「燻牛蓋棉被 」、「蝦兵蝦餅」和「蟹老闆下油鍋」。

一、漢堡推薦「SKB 砸不爛招牌堡」

「SKB 砸不爛招牌堡」是將兩個美國具代表性食物結合而成：漢堡和起司通心粉，主廚將起司通心粉製作成日式可樂餅，並融入香濃的啤酒起司醬，再淋上千島醬，更加展現出漢堡裡所使用的USDA Choice 等級的美國牛肉口感，絕對是SKB最邪惡又最放縱的代表。

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

「SKB 砸不爛招牌堡」擁有超邪惡的厚度，整個漢堡目測就約有15公分，切面實在是太澎湃，這招牌美式漢堡到底該怎麼一口吃？

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

根據老闆Daniel的教學吃法，就是一上桌就立刻把整個漢堡用雙手下壓壓扁，讓起司通心粉可樂餅完全爆漿融進整顆漢堡中，保證一咬噴汁之外，保證還濃郁爆表一吃愛上！

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

擠壓後的「SKB 砸不爛招牌堡」剛剛好可以一口咬下，一次就能嚐到獨家爆汁漢堡肉和通心粉可樂餅的絕搭風味！

「SKB 砸不爛招牌堡」

■價格：NT$ 380 元

二、漢堡推薦「蟹老闆下油鍋」

海鮮控絕對要一個人吃光整隻軟殼蟹啦！這款「蟹老闆下油鍋」使用整隻軟殼蟹搭配四川花椒酥炸，營造出酥麻口感，再佐上鹹蛋黃美乃滋的鹹香滋味，中西合併的混搭口感超級誘人。

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

「蟹老闆下油鍋」

■價格：NT$420 元

三、漢堡推薦「燻牛蓋棉被 」

想要來點不一樣視覺與味覺口感的妳，「燻牛蓋棉被 」這一道絕對可以讓你大滿足！以漢堡肉搭配自製燻牛肉，配上起司捲餅並淋上芥茉美乃滋，完全能吃到漢堡肉汁、起司及醬汁的結合。

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

「燻牛蓋棉被 美式漢堡」

■價格：NT$420元

四、漢堡推薦「蝦兵蝦餅」

愛吃蝦的人注意了！這款「蝦兵蝦餅」可以一次雙滿足！一口就吃的到手工蝦餅和新鮮炒蝦，炒蝦置於漢堡內用來提升整體口感外，炒蝦的香味還能襯托出蝦餅的滋味，再加上酸豆美乃滋，吃完絕對讓人讚不絕口。

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

「蝦兵蝦餅 美式漢堡」

■價格：NT$420 元

開胃小點推薦

培根起司黏薯條

啤酒起司醬、培根果醬和蝦夷蔥製作而成，熱騰騰的脆薯上擺了濃郁培根，另類的吃法薯條控可要吃吃看！

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：NT$220元

SKB辣個雞翅

炸雞翅配上招牌辣醬，超級入味的口感一吃就停不下來之外，配上煙燻酸奶油也是絕搭組合！

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

■價格：NT$220元/8支、NT$280元/12支

《SKB 新美式漢堡專賣店》不僅有一般碳酸飲料可以選擇，還特地與《酉鬼啤酒》和《吉姆老爹》合作，推出多款啤酒飲品！以及也推出打破傳統印象的「SKB奶蓋冰茶」。

「SKB奶蓋冰茶」是以長島冰茶為概念，並結合分子料理的技術，搭配台灣人最愛的奶蓋於調酒中，奶蓋是以蜂蜜威士忌風味呈現，打造出讓台灣人再也熟悉不過，卻能邊品嚐邊感受其綿密口感的一款調酒。

■價格：NT$220元/杯

最後，大吃完漢堡後可別錯過超美味的「火焰派」，這道甜點混合了兩種不同72%巧克力製作的甘納許，搭配底層消化餅乾做成的派皮，最後上頭擺放上炙燒過的棉花糖來呈現出美國傳統露營派對的甜點。

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

同時甜點內還肉桂或蜂蜜威士忌作點綴，增添了酒香且平衡了原本「火焰派」甜膩的滋味，更加滿足消費者的味蕾饗宴。

「火焰派 甜點」

■價格：NT$200 元

▲SKB。（圖／柯夢波丹提供）

【SKB 新美式漢堡專賣店 店家資訊】

■營業時間：週日~週五 11:30-14:30 / 17:00-22:00n週六 11:30-14:30 / 17:00-23:00n

■週一公休

■電話： 02-2711-1738

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 漢堡, 美食, SKB, 美式漢堡
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