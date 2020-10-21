全部零廢色的眼影懶人包！不到千元就有溫柔小姊姊眼妝

記者李薇／台北報導

很多女孩都喜歡買多色的眼影盤，但常常都會擔心買到裡面有廢色的單品，就是完全不敢用、或是不會用的眼影色調，最近《ET FASHION》就來盤點幾款完全零廢色的好用眼影盤，不但可以當作眼影，有些顏色還可以作為打亮、腮紅或是修容，超級實用。

1.Milani 15色粉嫩大地璀璨眼影盤，12g、售價840元

來自美國的Milani以經典飽和的色系，受到很多彩妝迷關注，這次推出的15色粉嫩大地璀璨眼影盤，裡面都是很實用的大地色系，包括棕色、金色、粉色、橘棕色等等，非常適合彩妝新手或是日常上班只需要自然感色系的女孩使用。

2.ETUDE 玩轉色彩九色眼彩盤 #秋日粉黛亂子草，0.7g*9、售價790元

南韓ETUDE的九色眼影盤一直以來都很受到粉絲喜歡，只要簡單3個顏色混合，就可以輕鬆描繪出性感俐落的眼妝，這次推出的#秋日粉黛亂子草色選，以女孩都喜歡的粉色調搭配一點點淺紫色、深棕色，簡單就可以搭配出溫柔小姊姊眼妝。

3.3INA 光影PLAY特調眼彩盤 #Sunset蜜糖夕橙，9g、售價1,150元

IG讚率NO.1的落日夕陽色#Sunset蜜糖夕橙，以俏皮焦糖橘棕色為主，擦上瞬間果汁感激增，絕對是清新氣泡果汁妝首選，不僅簡單好上手，更可以呈現出活潑年輕的妝容效果，而且不用擔心顏色不會用，簡單單擦或是混色都很好搭。