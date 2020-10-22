【奧斯塔羅】感情中的你愛吃醋嗎？

談上感情

有人說情人眼裡容不進一粒沙

你也是嗎？

趕快跟奧斯老師一起來看看

感情中的你愛吃醋嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



牌I



選到這張牌的朋友，在感情當中你可是個冷淡型的吃醋者，在面對情人與朋友的一些會令你吃醋的舉動時，通常你會是冷眼旁觀的那種，但那僅存在表面，這時候你的內心可正波掏洶湧，你比較不會輕易的表現出你正在吃醋的舉止，因為對你來說情人自己的醒悟好過你用爭執的方式來告知，除非到了真正誇張的地步，你才會跳出來跟情人說應該要適可而止了！

牌II



選到這張牌的朋友，你的醋桶子可大了，人家說的情人眼裡容不下一粒沙，可真切地上演在你的感情世界裡呢！在愛情中的你雖然大多時候都是你在照顧著對方，是可以包容情人的另一半，但如果情人做出些逾矩的行為，你也是不會輕易放過對方的那種人，因為對你來說，身邊有另一半時，有些行為舉止本來就該適可而止，踰矩的行為可是會大翻你心中的醋桶喔！

牌III



選到這張牌的朋友，相對其他張牌，你的醋桶可就小上許多了，因為大多時候你都是可以理性分辨情人行為舉止，你能分清楚一些行為背地的意義，不太因為一些舉動而打翻你的醋桶，面對情人對異性的舉止，你會先去了解為什麼他要這樣做，出發點是好是壞？例如對方是單純需要幫忙，還是想藉機想靠近你另一半，通常你都能分辨得清楚，所以要打翻你的醋罈子，可沒有這麼簡單喔！

牌IV



選到這張牌的朋友，你的醋桶子，可說是堅如磐石，通常要打翻你的醋桶可得天時地利人和啊，你很能信任另一半的行為，面對一些較踰矩的行為，通常簡單的表現一下你的不滿，讓對方去知道你正感到不悅，或是透過行為讓對方知道目前你的想法，接下來可就是另一半的事了，除非是對方真的白目到完全不懂你的想法，你才會大翻心裡的醋桶，跟對方說出你內心面對這些行為時的不悅，因為你清楚了解吵鬧型的翻醋桶可得不到好效果的！

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