【奧斯塔羅】未來三個月的工作運勢如何？

工作這件事

大概是大部分的人都挺好奇的事

接下來又接近年底了

趕快和奧斯老師一起來看看

未來三個月的工作運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選到這組牌的朋友，奧斯可就要提醒你的脾氣囉，為什麼呢？因為這樣的牌組多半代表的是爭執與溝通上的摩擦！所以不得不說接下來三個月你的工作運比較容易有爭執的狀況存在，或是與同事為了些小事起口角，這樣的事情在接下來的工作運勢方面比較容易出現，要多留意。另外也因為爭執狀況的存在，所以也暗示著接下來三個月容易有小人存在，可能會在你背後說三道四的，當然奧斯知道這樣牌組的你也沒在受委屈的，但也就無傷大雅的小八卦，可別與之起舞，別讓這樣的小爭吵影響到自己的工作表現。

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選擇到組牌的朋友，奧斯提醒你接下來的工作運勢可就要多留意，畢竟這樣的牌組多半代表的是辛苦與勞累！可能是年底將近，許多事情都需要解決或是許多問題開始接踵而來的出現，都讓你未來三個月的工作顯得勞累壓力不堪。另外奧斯要提醒你，接下來可能要有心理準備，這樣的牌組也代表新任務的交接與囑咐，所以你會發現接下來在工作上會有許多新工作出現或是明明不是你份內的工作，上司主管卻偏要交代給你做，但也沒有要調整你薪水的意思，面對這樣的狀況，奧斯可就要提醒你工作上壓力的累積。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的工作運勢可就顯得愉悅許多，這樣的牌組多半代表的是辛苦努力與回報！因此奧斯可就要恭喜你工作上過往的努力與辛苦都將逐漸獲得回報，雖然這樣的牌組也暗示辛苦與付出接下來還是持續的過程當中，但也因為過去的努力開始獲得回報，讓你對於目前的工作更顯得投入，也不像過去那樣，老將抱怨掛在嘴邊或是老偷偷想著離職。當然奧斯會說你的抱怨與離職大都也只是隨口提提或是突然冒出頭的想法，最後也都還是認命的完成工作，因此好好享受接下來工作上的回報。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的工作運勢就顯得平淡許多，當然不是說沒有好運降臨或是好事發生，只是這樣的牌組多半代表的是平衡與愉悅！所以在工作上也將顯得更加投入，辛苦與勞累也都找到一定的平衡，而且工作內容也顯得上手許多，對於工作的掌握度也提升不少，多少都降低了你在工作上的壓力與勞累。所以挑選到這樣的牌組可不算壞事，奧斯也要偷偷提醒你接下來的主管、貴人運勢還不錯，可以多加把握多表現，有望讓上司主管看見你在工作上的努力與付出，甚至還有望在工作上給你許多回饋，可要好好把握。

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