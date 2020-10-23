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12星座男對妳曖昧的原因！天秤想認真交往、獅子追求存在感

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文／柯夢波丹　圖／免費圖庫unsplash

每個星座都會遇到感情的模糊階段，到底什麼是真什麼是假，有時還傻傻分不清楚，快來了解一下，到底12星座的曖昧代表一些什麼呢？

▲情侶 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

轉移焦點型

天秤座：曖昧是種解壓或是追求

天秤座優雅的特質大家都知道，但他們真的對一個人感興趣時，曖昧卻會非常明顯，雖然害羞但還是非常積極主動，當這樣時，就會知道天秤座此時的曖昧，其實是認真的要進入交往階段。

但有另一種狀況，是當天秤座長時間處於感情不甚理想的狀況，就很有可能另外跟別人有曖昧，這是一種尋求心靈上寄託的狀況，但只要自己個人的親密關係好轉，很有可能就會停止與另外那個人曖昧的過程。

摩羯座：因為需要而曖昧

摩羯天生不清楚要怎麼談感情，因為內在的需要而去愛，有時摩羯需要心智年齡成熟到某個階段，才會懂得什麼是因為愛所以才需要，因此當摩羯與一個人產生曖昧，不代表要進入交往階段，有時是因為需要有人陪、需要有人談心、需要一個人支持…之類的，而產生曖昧。

如果摩羯座的關係要清晰明朗，就要面對自己內在的匱乏感，並願意突破現狀，不然他們很容易就會用工作、曖昧的關係，來轉移焦點，不去面對心中真實的自己，這會很容易對生活產生麻痺與逃避。

巨蟹座：尋求愛的支持而出現曖昧

巨蟹座本來對感情是直接又認真的，一旦他們確定關係，很容易就進入交往模式，但很有可能巨蟹本身對於家的高標準，不一定是伴侶可以滿足的，反而想尋求外在的人的支持與理解，而與別人發生曖昧。

但他們知道自己對於家的重視，是不可能輕言放棄的，因此除非到了無法再繼續的地步，他們最終還是會回歸於家庭，放下外面的曖昧對象，而巨蟹座要去面對的是沒有任何人可以滿足他內心之家的不安，除了自己。

牡羊座：曖昧是因為自信不足與逃避

牡羊座的曖昧，有時很容易是因為心中對這個人還有許多放不下，或是明知不可能但又放棄不了的心態，而繼續用曖昧的方式維持感情，雖然都知道在欺騙自己，但卻很需要花時間才心甘情願的放手。

牡羊座表面的裝沒事，有時只是會了遮掩心中的不堪，當他們在關係中出現了狀況，他們會先認為自己哪裡不好，自信心低落不敢面對真相，而才去尋求別的安慰或擁抱，但在心中對於這樣的自己，更是無言以對。

▲情侶 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

焦慮不安型

雙魚座：愛情夢的投射

每個雙魚在心中，都會有無法實現的愛情夢，在他們的心裡有個美好，是渴望遇見心靈伴侶可以互相依靠，但在現實中即時是遇見了這樣的對象，卻很容易變成曖昧與遠距離的情感模式，而始終無法看清對方真實模樣。

因為當真的看清了，雙魚不見得就會從難以自拔的情感中解脫，有的雙魚座更會編織美麗的幻象，讓自己不要從夢中想來，因為他愛的是那個氛圍，而非真正的當事者，看清了反而會讓他因此傷的更重，寧可保持曖昧，但也不要知道真相。

處女座：渴望被了解

當處女座出現曖昧但卻遲遲不進入交往關係，其實就代表著並沒有真的愛上那個人，而是渴望被了解，他們很容易欣賞或曖昧很有才華和能力的對象，但真實會進入交往關係的卻往往不是這樣的類型。

說穿了，處女座這樣時，是因為不願意看清自己到底真正要的是什麼，對未來的迷茫設想太多，而陷入困境，才渴望出現這樣的對象來曖昧，但很有可能對於曖昧對象的著迷，是一種害怕真正活出自己能力的一種表象。

射手座：曖昧與戀愛來豐富人生

射手座是很有魅力的，他們容易欣賞某個人，也很容易與某個人產生曖昧的情愫，但他們不喜歡自己的愚蠢和無聊，很容易對自己失去耐心，就會轉向的去搞曖昧或戀愛，追求外在的人事物，來豐富自己的生活。

但身為管理專業知識與累積智慧的射手座，如果願意培養對自己的耐心，那麼就可以成就自己，而不是變成追求外在來讓自己感到有趣，因為這樣的感覺會來來去去，隨著心情變化，無法堅定。

雙子座：容易焦慮用曖昧掩飾

雙子座天生容易焦慮，這有時會讓他們抓狂，曖昧是最簡單的方式來不面對自己的不知所措，在失去方向時腦子各種聲音充斥，因此當遇到某些對象時，就很容易產生曖昧，從別人身上來尋找答案。

雙子座喜歡聽取許多的想法和聲音，為了要找到自己所要或解決心中疑慮，當然很多時候會以為找到了，但很快的就又會發現，那並不是自己所要，學習一個人獨處，而不是曖昧來掩飾心中不安，確實是雙子的一門功課。

▲情侶 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

尋求認同型

金牛座：渴望能力被認同

金牛座渴望外在的物質與能力的提升，但如果這兩者都無法平衡，就很容易會有曖昧的產生，他們藉由別人對自己能力的認同與支持，來肯定自己，就如同購物一樣，一時感到愉悅和舒壓，但心中知道這只是短暫的慾望滿足。

金牛座很容易是在感情即將出現問題，或單身的金牛需要實質的依靠時，與他們認為有能力的對象來產生曖昧互動，因為對他們而言這是實際的，他們不愛虛幻的感覺，要看得到與摸得到的感覺，這就變成了金牛實際的認同了。

獅子座：對於成就感的著迷

獅子很喜歡被崇拜與被欣賞，這對他們來說是個自信心的來源，他們也會與這樣的對像保持曖昧的氛圍，但獅子座卻不會承認，因為承認就像是丟了面子，揭露自己脆弱的那一面向。

曖昧有時會讓獅子充滿了力量，感覺有人在乎就很有動力去做事，一個沒有愛情元素滋潤的獅子，很容易失去鬥志和動力，但曖昧也會讓獅子座的動力變得很短暫，並加速失望的來臨。

天蠍座：尋求慰藉與溫暖

當天蠍座有曖昧的狀況發生時，很容易發生在內心自卑感太重，而要尋求情感的溫暖慰藉之時，藉由這樣模糊的關係讓自己可以暫時感到安慰，他們喜歡被喜歡的感受，這似乎代表了一種被認同。

當一個天蠍座只是保持曖昧，遲遲沒再進一步交往，但也沒明確的答案，那你就要知道，他所表現出的行為就是答案了，而這樣的狀況持續下去，通常只會發生關係然後無疾而終。

水瓶座：害怕改變

水瓶並不擅長表達內心真實的狀況，表面上看起來好像都有說出來，但其實有講沒講好像都一樣，曖昧有時是暫時遇到一個感覺好像可以理解自己的人，但水瓶的心思並不習慣外顯，因此曖昧可以很長，但就是無法拉近彼此距離。

一個喜歡曖昧關係的水瓶，表示心中非常害怕面對自己，他們不愛內在的遊戲規則被打亂，也不喜歡變化，有時維持曖昧的模式，變成一種活在舒適圈小框框的感覺，但有天他們依然會離開這樣的狀態，去追尋自己嚮往的自由。

【占卜女王泰瑞莎專欄】2020最後的水逆！12星座最怕遇到的情況和化解方法一次看！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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