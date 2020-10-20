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傅孟柏送女生BARBOUR外套藏暖心原因　靠「綠拿鐵」養胃、喝出Fit體態

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▲傅孟柏送女生BARBOUR外套不手軟，背後原因超暖心。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

金鐘視帝傅孟柏今（20日）出席英國百年老牌BARBOUR秋冬發表，難掩興奮表示：「我是這個牌子的超級大粉絲！」不只是自己收藏超過10件以上，日前來為活動定裝造型時，還大方掏腰包給工作夥伴一人買一件BARBOUR經典油布外套，除私心想耍帥之外，背後的原因更是貼心，可說是紳士暖男一枚。

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲第52屆迷你劇集金鐘視帝傅孟柏出席BARBOUR秋冬發表。（圖／品牌提供）

擁有126年歷史的BARBOUR以防風防水的油布外套聞名，卓越性能與外型深受英國皇室的喜愛，包括貝克漢一家以及班奈狄克（Benedict Cumberbatch）、丹尼爾奎格（Daniel Craig）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）⋯⋯等巨星也都是愛好者。

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲此套為Gold Standard 系列Supa Corbridge 油布外套，NT＄38,500。（圖／品牌提供）

傅孟柏今日穿著BARBOUR最新頂級「Gold Standard」系列當中最昂貴的油布外套單品，以過去經典的Corbridge外套款式作為基礎，加入了皮革、羊毛面料的拼接設計，並將規格提高到高級訂製手法的層級，英挺有型之間又不乏率性不羈的英倫風範。

▲傅孟柏。（圖／記者王則絲攝）

▲訪問中透露試裝時已替工作夥伴們添購一人一件經典油布外套。（圖／記者王絲攝）

傅孟柏於訪問中提到自己絕對收藏超過10件以上BARBOUR的單品，且是5年以上的粉絲，提及平時會穿著BARBOUR的場合，他認真答道：「我每天穿欸，沒有，我是說真的，你可問我的助理。」熱愛程度可想而知。

甚至是在前幾天來定裝的時候，看到工作夥伴們在試穿，就突發奇想決定送給工作夥伴一人一件！因為傅孟柏覺得：「如果全部一起穿去工作蠻帥的，氣勢滂礡。」但同時也是心疼女性夥伴們：「工作人員都是女生，下雨的時候我又不能淋濕頭髮，他們會幫我撐傘，但他們又不會比我高，幫我撐的時候自己就會淋雨，希望以後他們淋雨也可以淋得很好看。」著實是一位貼心的暖男。

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲此套為BARBOUR X NOAH聯名油布外套，NT＄25,800。（圖／品牌提供）

此外，傅孟柏今也透露前陣子經常胃食道逆流，但因為不想透過藥物抑制治療給腸胃帶來負擔，他靠著飲食慢慢調過來，特別推薦大家可以試試看「綠拿鐵」，也就是將蔬菜、水果以3：7的方式調配打成汁，加上最近忙於拍攝新電視劇，對於維持健康與達到拍攝需求的fit體態都有幫助。

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲裡面的BARBOUR X NOAH聯名帽T，NT＄5,300。（圖／品牌提供）

BARBOUR於今年秋冬共帶來5大新系列，包括傅孟柏於發表會上穿著的頂級Gold Standard系列、與紐約品牌Saturdays NYC的聯名系列，以及與年輕人們最愛的紐約潮牌NOAH推出的潮流感聯名系列、White Label白標日系創意系列，當然，也有與英國知名KOL亞歷姍鐘合作的BARBOUR X ALEXACHUNG系列，為品牌增添不少女性優雅氣質的元素。

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏示範BARBOUR White Label系列羊毛西裝外套，NT＄15,800、長褲NT＄8,100。（圖／品牌提供）

▲barbour 傅孟柏。（圖／品牌提供）

▲BARBOUR by ALEXACHUNG女裝系列，（左）長版油布外套NT＄25,800、（右）絎縫外套NT＄11,000。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BARBOUR, 傅孟柏, 金鐘視帝, 油布外套, 皇室御用
fashion.net

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