fb ig video ETtoday search mobile

FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、MacBook毛毛保護貼超療癒

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

精品推出AirPods保護套早已見怪不怪，FENDI更顛覆想像，與近年興起的英國輕奢華配件品牌CHAOS合作，推出讓果粉們尖叫的設計，有毛絨絨療癒的MacBook保護貼、Apple Watch錶殼，甚至將觸控筆變成了超時髦的耳環！

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）▲FENDI聯手輕奢華配件品牌CHAOS放火燒果粉！（圖 / 品牌提供）

時尚迷們絕不陌生的輕奢華配件品牌CHAOS，以超有個性字母手機殼深受超模們的喜愛、包括已故時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、貝嫂維多利亞都是其粉絲，此次的驚喜合作便是老佛爺生前就牽起橋樑，由FENDI藝術總監Silvia Venturini Fendi 延續。前陣子引起網上熱烈討論、哈蒂德姊妹拍攝的惹火香奈兒封面，也是CHAOS旗下時尚刊物《Chaos SixtyNine》。

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

▲已故時尚老佛爺卡爾拉格斐（右），過去是CHAOS品牌好友，手機殼便是來自CHAOS。（圖 / 翻攝IG@chaos)

10/20開始販售的FENDI X CHAOS聯名系列，早在2月於米蘭時裝週首次曝光就掀起火熱話題，將科技產品轉化成時髦配件，成功收服時尚與科技迷們的心，尤其是容易被我們隨意亂扔、要用時經常找不到的小物們，都可以直接穿戴在身上，有型又實際。趁著iPhone 12上市，時尚迷們也趕快入手引領潮流的「科技珠寶」吧！

FENDI X CHAOS Apple Watch錶殼

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

打破人們對Apple Watch只能戴在手腕上的印象，FENDI X CHAOS以金色外殼包覆，懷錶似的外型讓你可以隨意掛在身上每一處。

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

▲FENDI X CHAOS Apple Watch金色錶殼，21,600元。（圖 / 翻攝IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS AirPods保護套

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

經典的FENDI黑金配色，更貼心附上金色鏈帶與圓形掛環，不論是掛在包上、還是腰上都亮眼時髦，也不怕隨意擺放後弄丟。

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

▲AirPods黑金保護套，24,500元。（圖 / 翻攝品牌官網、IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS MacBook保護貼

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

乍看之下還以爲模特手上的銀色豹紋「方包」是全新手拿包款，細看後才發現原來是MacBook！跟模特身上大衣同款的印花，FENDI將皮草工藝融入保護貼，隨便拎在手上都超吸睛。

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）

▲FENDI X CHAOSMacBook保護貼。（圖 /品牌提供、翻攝品牌官網）

FENDI X CHAOS 觸控筆耳環

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）
除了是觸控筆更是耳環，貝拉哈蒂德直接將觸控筆戴上耳朵，不怕忘記帶出門，不用時還能成為時尚單品，超高CP值，入手的絕對不是小廢物。▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供）

▲FENDI X CHAOS 觸控筆耳環，23,400元。（圖 /翻攝IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS 打火機殼

▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）▲FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、ＭacBook毛毛保護貼超療癒 。（圖／品牌提供、IG、翻攝品牌官網）
▲FENDI X CHAOS 金色打火機殼，19,800元。（圖 / 翻攝品牌官網、品牌提供）

►2021春夏時裝周熱搜手袋清單！香奈兒、LV都出現極致小廢包巨可愛

►身家62億的老佛爺愛貓Choupette接新工作！為整髮器拍片　走最優雅「貓步」
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

FENDI, AirPods, CHAOS, MacBook, AppleWatch, 貝拉哈蒂德, 老佛爺, Karl Lagerfel
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿

BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿

敲醒女孩的11句「警世毒雞湯」：別找一個不能給你愛情，還來分你麵包的人

敲醒女孩的11句「警世毒雞湯」：別找一個不能給你愛情，還來分你麵包的人

男神王一博「穿女裝」驚艷粉絲！　壯碩身材塞進CHANEL外套照樣帥翻

男神王一博「穿女裝」驚艷粉絲！　壯碩身材塞進CHANEL外套照樣帥翻

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀 42歲南韓美魔女3個動作瘦出大腿縫！　初階必學「一張椅子」就搞定 超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用 喝酒宿醉頭痛超痛苦！5個必知科學「解酒方法」簡單又有效 IG十周年掀懷舊風潮　新版「限動回顧」更有空間感、時間觀 人間芭比Lisa成為美妝全球代言人　首次曝光愛用唇色 週慶4大亮點公開！微風信義X微風松高X微風南山三館　走一趟吃穿都好潮、回饋聰明買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面