FENDI放火燒果粉！Apple Watch加金殼變懷錶、MacBook毛毛保護貼超療癒

記者王蓁蓁 / 台北報導

精品推出AirPods保護套早已見怪不怪，FENDI更顛覆想像，與近年興起的英國輕奢華配件品牌CHAOS合作，推出讓果粉們尖叫的設計，有毛絨絨療癒的MacBook保護貼、Apple Watch錶殼，甚至將觸控筆變成了超時髦的耳環！

▲FENDI聯手輕奢華配件品牌CHAOS放火燒果粉！（圖 / 品牌提供）

時尚迷們絕不陌生的輕奢華配件品牌CHAOS，以超有個性字母手機殼深受超模們的喜愛、包括已故時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、貝嫂維多利亞都是其粉絲，此次的驚喜合作便是老佛爺生前就牽起橋樑，由FENDI藝術總監Silvia Venturini Fendi 延續。前陣子引起網上熱烈討論、哈蒂德姊妹拍攝的惹火香奈兒封面，也是CHAOS旗下時尚刊物《Chaos SixtyNine》。

▲已故時尚老佛爺卡爾拉格斐（右），過去是CHAOS品牌好友，手機殼便是來自CHAOS。（圖 / 翻攝IG@chaos)

10/20開始販售的FENDI X CHAOS聯名系列，早在2月於米蘭時裝週首次曝光就掀起火熱話題，將科技產品轉化成時髦配件，成功收服時尚與科技迷們的心，尤其是容易被我們隨意亂扔、要用時經常找不到的小物們，都可以直接穿戴在身上，有型又實際。趁著iPhone 12上市，時尚迷們也趕快入手引領潮流的「科技珠寶」吧！

FENDI X CHAOS Apple Watch錶殼

打破人們對Apple Watch只能戴在手腕上的印象，FENDI X CHAOS以金色外殼包覆，懷錶似的外型讓你可以隨意掛在身上每一處。

▲FENDI X CHAOS Apple Watch金色錶殼，21,600元。（圖 / 翻攝IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS AirPods保護套

經典的FENDI黑金配色，更貼心附上金色鏈帶與圓形掛環，不論是掛在包上、還是腰上都亮眼時髦，也不怕隨意擺放後弄丟。

▲AirPods黑金保護套，24,500元。（圖 / 翻攝品牌官網、IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS MacBook保護貼

乍看之下還以爲模特手上的銀色豹紋「方包」是全新手拿包款，細看後才發現原來是MacBook！跟模特身上大衣同款的印花，FENDI將皮草工藝融入保護貼，隨便拎在手上都超吸睛。

▲FENDI X CHAOSMacBook保護貼。（圖 /品牌提供、翻攝品牌官網）

FENDI X CHAOS 觸控筆耳環



除了是觸控筆更是耳環，貝拉哈蒂德直接將觸控筆戴上耳朵，不怕忘記帶出門，不用時還能成為時尚單品，超高CP值，入手的絕對不是小廢物。

▲FENDI X CHAOS 觸控筆耳環，23,400元。（圖 /翻攝IG@chaos、品牌提供）

FENDI X CHAOS 打火機殼



▲FENDI X CHAOS 金色打火機殼，19,800元。（圖 / 翻攝品牌官網、品牌提供）

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