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錶上看芭蕾舞劇！　賞玩價1390萬元、還能放錶盒擴音給客人聽

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▲梵克雅寶推出3款Lady Arpels Ballerines Musiccales腕錶，將音樂與動畫融為一體。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）選擇台灣為首發地，今發表耗費10年研發的Lady Arpels Ballerines Musiccales腕錶，將音樂與動畫融為一體，呈現分別代表芭蕾舞劇《珠寶》（Jewels）第一幕《祖母綠》、第二幕《紅寶石》與第三幕《鑽石》的3款腕錶，於面盤上呈現揭開帷幕、芭蕾舞者登場的動態畫面，伴隨著對應每一幕的悅耳樂聲，視聽感官雙享受。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Musicale Emeraude腕錶，約13,900,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶傳人Pierre Arpels（左起）、芭蕾舞者Suzanne Farrell與編舞家George Balanchine 1976年的合影。

梵克雅寶引領的「時間的詩篇」製錶理念，屢屢創造驚喜，全新的3款Lady Arpels Ballerines Musiccales腕錶，從熱愛芭蕾舞的品牌傳人Claude Arpels與知名編舞家兼紐約市立芭蕾舞團聯合創辦人George Balanchine共同於1967年催生的芭蕾舞劇《珠寶》發想，運用金雕工藝展現舞台簾幕、彩繪工藝微繪芭蕾舞伶與分別代表3種寶石的面盤，多層結構錶殼也鑲滿美鑽，錶背則鐫刻舞伶在品牌紐約第五大道專門店翩翩起舞的圖案，以及George Balanchine曾說過的名言。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant腕錶，右圖為簾幕拉開模樣，約13,900,000元。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）
▲彩繪師於梵克雅寶Rubis的轉盤上微繪芭蕾舞者（左），於錶背手工鐫刻芭蕾舞者。

更令人驚嘆的是設有2個發條盒、超過510個零件構成的手動上鍊機芯，一個提供逆跳時間顯示動力，另一發條盒則供給芭蕾舞伶動態秀，按下啟動鈕，5位姿態各異的芭蕾舞伶踏著輕快舞步旋轉，伴隨著機芯底層內建音樂盒與鐘琴演奏出的音樂，上演約20秒的表演，滿鍊狀態可連續演出3回，且不會像傳統音樂盒隨著動力減少而愈來愈小聲，而是持續一樣的節奏與音量；梵克雅寶隨錶附上具電子擴音器的核桃木錶盒，讓錶主能以擴音方式欣賞悅耳旋律。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Musicale Rubis腕錶，約13,900,000元。

同屬歷峰（Richemont）集團的積家（Jaeger-LeCoultre），則在鳴響時計領域佔據重要地位，在創辦人Antoine LeCoultre投入製錶業前，曾與父親研發機械音樂盒特殊音梳裝置，於1870年成功發表第一枚三問報時機械機芯、1890年代初製作的Jacquemart報時懷錶配「jacquemart」自動人偶，時至今日品牌已研發超過200款響鬧錶到超複雜的自鳴錶的鳴響機芯。

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲積家1890年代製作的鳴響懷錶配備鉸接式四肢的自動人偶「jacquemarts」。（圖／積家提供）

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 積家, Jaeger-LeCoultre
fashion.net

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