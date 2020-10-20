林予晞自爆收藏癖好：賣掉像嫁女兒　「愛上包色」衣服都長很像

▲林予晞出席Paul Smith50 周年膠囊系列記者會，透露自己的收集興趣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Paul Smith 品牌邁入50 周年之際推出膠囊系列，於今（20日）請到女星林予晞站台，她表示自己與設計師Paul Smith 一樣都著迷於攝影，林予晞透露，最瘋狂的時期，家裡曾經擺了30、40台相機，「人好像都是經歷一個階段，激烈收集東西，然後就長大了！」

▲林予晞身穿青蘋果系列針織衫NT$20,500，搭配百褶裙NT$19,500。（圖／品牌提供）

林予晞身穿青蘋果系列針織衫搭配百褶裙亮相，言談間不經意流露出攝影愛好者的專業術語，「全身最大亮點就是青蘋果，在針織上面就像是『像素』一樣超可愛。」提到設計師Paul Smith熱衷收集物品的興趣，林予晞笑稱自己也有過很瘋狂的時期，大概就是同一時間家裡有30、40台相機，後來忍痛出售的心情就宛如嫁女兒一樣，很不捨因為每個相機都藏有特定地點的回憶。但她也表示：「人好像都是經歷一個階段，會激烈收集東西，過了這個時期就好了，然後就長大了！」

▲林予晞對可愛的衣服沒有抵抗力，常常「包色」導致衣櫃裡面的衣服長得很像 。（圖／品牌提供）

被問及近期又迷上收集什麼東西？林予晞回應：「很可愛的衣服，有時候我會同款不同色然後包色。」坦言衣櫃裡有很多類似的衣服，只是花色顏色不一樣，林予晞補充：「因為要找到自己適合的衣服很難，而且我沒有自信一件件去試穿。」

▲為紀念 Paul Smith 創立 50 周年，出版商 Phaidon 出版一本以他的名字命名的書；膠囊系列重新演繹青蘋果與玫瑰印花。（圖／品牌提供）

為紀念 Paul Smith 創立 50 周年，出版商 Phaidon 出版一本以他的名字命名的書，書中透過五十件物品的照片來回味與慶祝保羅先生的各種靈感，同時推出膠囊系列，重新演繹 Paul Smith 於 1988 年至 2002 年間的典藏印花，像是青蘋果與玫瑰，青蘋果是保羅先生於 1990 年為紐約而設計，青蘋果即象徵紐約，選擇以蘋果代替圓形，利用同一個圖案來表現重複的簡潔美學，除了復刻圖樣之外，膠囊系列的吊牌也重現 Paul Smith 創立初期的 Logo 吊牌，別具收藏價值。

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