明星都在背LONGCHAMP「皮卡丘包」　開箱近看小細節萌翻少女心！

記者王則絲／台北報導

最近LONGCHAMP X Pokémon的皮卡丘聯名系列話題炒得火熱，先前才於MARAIS瑪黑家居舉辦熱鬧的快閃店開幕派對，邀請眾多明星率先背上聯名包款，今天《ET FASHION》要開箱的正是當天女星吳映潔（鬼鬼）所背的紅色皮卡丘壓印迷你手提包，以及郭雪芙手上的黑白LGP字母尼龍手提包，近看細節更是被萌得心癢癢，逼人剁手！

▲吳映潔（鬼鬼）穿上LONGCHAMP秋冬系列搶眼的紅色小羊皮背心，與身上的Le Pliage® Cuir迷你手提包相呼應。（圖／品牌提供）



▲郭雪芙則是以性感薄紗透視裝襯托手上的Le Pliage® 黑白LGP字母皮卡丘包。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP今年秋冬除了帶來不少耀眼新裝與新包款，還運用了品牌經典的Le Pliage®摺疊包系列，攜手紅遍全球的卡通手遊《精靈寶可夢Pokémon Go》合作推出多款超可愛的皮卡丘包。此次聯名系列台灣共推出三種版本，除了好入手的LGP印花尼龍款，和素面小羊皮皮革壓印款式之外，還有戴上馬術騎士帽的皮卡丘圖案造型包款，向LONGCHAMP奔騰中的馬匹標誌致敬。

▲影片中開箱包款。（圖／記者王則絲攝）



今天《ET FASHION》為大家開箱的分別是皮卡丘立體壓印手提包以及滿版LGP字母皮卡丘尼龍包款，由柔軟小羊皮製成的Le Pliage® Cuir 迷你手提包，在包面上以與奔騰馬匹標誌相同的概念印上了皮卡丘俏皮抬腿的模樣，可愛爆棚卻不會過於高調，內裡的部分則是LGP字母布面，前後都附有小暗袋，加上包面的柔軟度，可以容納非常多的物品，一點都不算是「小廢包」。

▲近看皮卡丘的立體壓印，小小一顆迷你手提包，內部空間其實相當充足，且附有兩個暗袋方便收納。（圖／記者王則絲攝）



而另一款黑白LGP字母印花的尼龍包系列中，可以看見滿版的皮卡丘散佈在字母迷宮之中，且仔細看還會發現，每一隻皮卡丘的表情、動作都不盡相同，是非常用心的小巧思，也十分有趣，且經典的Le Pliage® 尼龍材質手提包系列比起皮革款式相對好入手。

▲在LGP字母印花迷宮中躲躲藏藏又可愛現身的皮卡丘們，每一隻的動作都不相同，是這系列的小巧思。（圖／記者王則絲攝）



▲Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage® Cuir 迷你手提包，NT＄18,700。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage® 尼龍手提包，NT＄6,000。（圖／品牌提供）



▲Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage® 尼龍肩背袋，NT＄8,600。（圖／品牌提供）



此次LONGCHAMP與Pokémon合作不只有推出可愛手袋，還有戴上馬術帽的皮卡丘造型鑰匙圈吊飾，不論是與同系列包款搭配使用，或是掛在自己的私人物品上都能瞬間讓可愛加乘，也可說是本次聯名系列裡單價最低的單品。

▲Longchamp x Pokémon聯名系列鑰匙圈，NT＄4,100。（圖／品牌提供）



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