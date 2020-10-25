餓好幾天「吃一餐就胖回來」　4種基本概念讓你減肥不白費

▲減重觀念正確才不會做白工。（圖／pixabay、unsplash）

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許多人把減肥當成終身課題，但錯誤的減肥觀念會讓你白走很多路，有時刻意不吃、挨餓了一整個星期，好不容易週末想放縱一下，一站上體重機，體重馬上一餐就全「補」回來，如果你也遇到這樣的難題，有4種概念拯救你的減肥路。

控制飲食跟挨餓不一樣

很多人都認為減肥「直接不吃最快」，或許採用這種方式，在短時間確實能看到效果，但那其實只是海市蜃樓，因為這樣做無法真正減掉身上的肥肉，甚至換來只消耗肌肉讓身材變得鬆軟，控制飲食應該是「適可而止」，每餐吃七分飽，或是選擇健康的食材而非精緻澱粉才是「控制飲食」的重點。

▲精緻澱粉少吃。

過度節食容易反撲

如果每一餐你都覺得自己在挨餓，絕對不是一個好的減重方式，因為身體長期除於飢餓的狀況之下，就會發送訊息給大腦要「補充熱量」，在維持基本生存的基因作用之下，在進食時身體不但會試著榨取更多入口食材的熱量，還會不斷發送訊息，讓身體盡量吃下比平常更多份量的食物，這就是在節食後大吃大喝，就會馬上發胖的關鍵。

基礎代謝率要知道

身體為了維持生存，在進食過少的狀況下，會調降身體的基礎代謝率，像是減少大腦運作或是腸胃蠕動等，讓所需要消耗的熱量降低，久而久之基礎代謝量一降，就算一餐只吃少少也容易發胖，變成易胖體質，因為隨便吃都超過基礎代謝，自然就會累積脂肪。

對運動的態度

你可以為了減肥而「開始運動」，但因為減肥而運動，把運動視為一種痛苦的事，終將無法持久，應該在開始運動時盡量調整自己的心態，享受運動帶來的好處，包括精神更好、不腰酸背痛或是代謝更佳等等，才能持之以恆。