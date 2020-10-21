生日爽收柏金包、3000萬勞斯萊斯！Cardi b曬整面愛馬仕牆　網：窮限制了想像

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期動作頻頻的饒舌女王Cardi b，與Blackpink合作的全新單曲《Bet you wanna》在不是主打歌的情況下，點擊衝破1500萬流量引發狂熱話題，也讓粉絲們紛紛敲碗超想看MV！

▲Cardi b 28歲生日收前夫贈約3000萬台幣勞斯萊斯。（圖 / 翻攝IG＠offsetyrn)



近期忙於籌劃自己28歲生日派對的她，除了凱莉詹娜（Kylie Jenner）搶先贈出粉藍Hermes（愛馬仕）柏金包，前夫更買下整面廣告看板祝福、並送上一輛價值約3000萬台幣的勞斯萊斯，網呼：「果然是貧窮限制了想像。」

在 Instagram 查看這則貼文 Cardi B（@iamcardib）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 下午 2:20 張貼



Cardi b位於拉斯維加斯的派對不只場面超豪華，大咖巨星們也相繼祝福，凱莉詹娜（Kylie Jenner）搶先送出價值不菲的粉藍愛馬仕柏金包，更是讓Cardi b興奮的在IG 限動上狂曬。



▲原先就是愛馬仕狂熱粉的Cardi b，在收到Kylie Jenner送的粉藍柏金包後，馬上放進自己的愛馬仕包包牆中。（圖 / 翻攝IG＠iamcardib）

但最奢侈的畫面其實是在派對場外，Cardi b前夫Offest 驚喜現身，還送上一輛擁有地表最豪SUV之稱，要價約3000萬元台幣的黑色勞斯萊斯當作生日禮物，並在兒童汽車安全座椅繡上兩人女兒 Kulture的名字，驚喜不只如此，他還買下整面的廣告看板，放上Cardi b與女兒的粉色合照寫下生日祝福，也讓Cardi b超感動直接在派對上擁吻Offest 。

▲Offest贈送Cardi b的勞斯萊斯 Cullinan Black Badge 同款車型。（圖 / 翻攝資料庫）

▲Offest送上約3000萬台幣的黑色勞斯萊斯Cardi b當作生日禮物，並在汽座繡上兩人女兒 Kulture的名字。（圖 / 翻攝IG＠offsetyrn）

在 Instagram 查看這則貼文 Cardi B（@iamcardib）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 下午 12:52 張貼

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