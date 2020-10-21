周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複

▲周筆暢穿羽毛裝搭配De Beers Dewdrop耳骨夾、Chapman’s Zebra 鑽石耳環與Wavy Lines 鑽石項鍊已夠繁複，髮上又裝飾珍珠。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

大陸女星童瑤、趙麗穎、譚松韻、周筆暢日前出席第30屆中國電視金鷹獎，均選擇佩戴英國鑽石品牌De Beers珠寶，有趣的是童瑤與產後復出的趙麗穎品味相近，都選擇長耳環搭配心型剪裁禮服，風格清新優雅；唯獨周筆暢一身羽毛裝，同時戴滿鑽石項鍊、耳環、耳骨夾，紮起的頭髮還點綴珍珠，讓整體造型看起來頭重腳輕。

▲周筆暢穿的羽毛禮服不輕，讓她舉步維艱。

但其實這身羽毛裝一點也不若羽毛輕盈，周筆暢招認禮服過重讓她舉步維艱，登台時面部表情與步伐都很僵硬，心裡一直想著「堅決不能摔跤」；而上半身造型也令人驚訝，胸前已有不少羽毛裝飾，她還同時戴上De Beers波浪造型的Wavy Lines鑽石項鍊、Portraits of Nature by De Beers系列Chapman’s Zebra 鑽石耳環、Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，珠寶戴好戴滿，又綁上珍珠髮飾，讓人看了目不暇給。

▲童瑤以黑色平口禮服搭配880,000元De Beers Arpeggia鑽石耳環，顯得清新優雅。

反觀童瑤與趙麗穎都捨下華麗項鍊，僅以鑽石耳環作為搭配重點，童瑤一身黑裝搭配De Beers 細長的Arpeggia鑽石耳環與Dewdrop手環，簡潔大方；而趙麗穎選穿蛋糕裙禮服，配上造型搶眼的Reflection 鑽石耳環，以甜美公主風聚焦。

▲趙麗影穿公主風蛋糕裙，配上De Beers Reflection鑽石耳環。

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