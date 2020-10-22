單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

你有沒有發現，周遭老是單身的親朋好友中，有些星座的占比就是特別高？他們可能要顏值有顏值，要內涵有內涵，條件不錯，在朋友中也有好人緣，但就是很容易單身。像是以下3大星座就是12星座中單身率最高的前段班，快來看看他們單身的原因到底出在哪？

金牛座



金牛座容易單身的原因一方面他們很愛精打細算，是12星座中最追求「CP值」的星座，而這一點連擇偶時也充分發揮。他們常會陷入看起來適合的對象但自己不喜歡，而自己喜歡的對象卻又不適合在一起的惡性循環。另外一方面，金牛有土象星座較被動、理性的特質，對另一半的挑選不願意將就，但他們又不喜歡天天出去交際、主動出擊，尤其是金牛女，不少人都是越優秀越單身。

天秤座



別以為天秤座外型佳、會打扮，一定人人都是情聖，其實不管是天秤男或是天秤女，內心裡對於感情都是比較被動的一方，加上天秤是12星座中最會糾結第一名，常常一段關係還沒正式開始就在糾結，對方是不是真心喜歡自己，還是只是玩玩而已。再加上天秤也是出了名的外貌協會，看臉又看感覺，對於第一印象的要求很高，可又不願意降低自己的標準，最好只好寧缺勿濫。

水瓶座



個性想法都很特立獨行的水瓶座，其實是個孤獨成癮的理想主義者，他們不太在乎別人的看法，也不輕易表露內心的情意，就算談戀愛也不太會改變自己，導致不少水瓶座的戀人老是會覺得他們怎麼又突然失蹤？到底在不在意自己？讓人心很累。此外，水瓶座不只性子倔還很懶，很多時候他們覺得最舒服的狀態，就是待在屬於自己的空間裡，不想被人拉出來，所以水平也特別多宅男宅女，讓想追水瓶的人也有種無從下手的感覺。

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