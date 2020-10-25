G-SHOCK經典方形錶變小　換玫瑰金色新裝吸引時髦女

▲G-HOCK推出專為女性設計的GM-S5600系列腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK經典方形錶款5600可不是男性獨享，今秋為女性設計GM-S5600系列4款新錶，錶殼縮小尺寸後更貼合手腕，除了基本的銀色精鋼錶款，增加玫瑰金與香檳金IP塗層款式，鏡面處理的溫暖色調讓原來的運動風錶款，更具時尚感。

▲G-SHOCK GM-S5600PG-1腕錶（上），GM-S5600PG-4腕錶6,000元。



▲G-SHCOK GM-S5600G-7腕錶（左）6000元，GM-S5600-1腕錶5,500元。



GM-S5600系列中GM-S5600PG-1與GM-S5600PG-4皆採用玫瑰金IP塗層，前者搭配黑色面盤與錶帶，展現黑金對比的奢華感，而GM-S5600PG-1腕錶配上霧粉色顯得柔美；另有香檳金錶殼搭配純白錶帶的GM-S5600G-7，以及經典銀色與黑色組合的GM-S5600-1款式，G-SHOCK一次滿足不同穿搭風格的女性。

▲Hebe佩戴CITIZEN PC1005-87X自動錶，15,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

CITIZEN秋季新款則以獨家Sakura pink櫻花粉紅金色調的錶款吸睛，由代言人Hebe戴上搭載自動上鍊機芯的PC1005-87X腕錶宣傳，粉色漸層的白蝶貝面盤上點綴水晶時標，並於7時位置開窗秀機芯，為溫柔風格錶款注入設計感，更引人矚目了。

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