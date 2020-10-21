「新一代腿精」趙露思狠甩嬰兒肥　超實用5招趕快學起來！

▲趙露思人氣水漲船高，她的大長腿引人注目。（圖／翻攝自趙露思的微博、IG）

編輯/ Lily

飾演陸劇《傳說中的陳芊芊》爆紅的趙露思，在小圓臉之下卻有一雙大長腿，身材比例之好，可說是女星中的新一代腿精。屬於水腫體質的她，三年來狠下心順利消腫，終於瘦成上鏡臉，全靠以下這幾個習慣，一起來學習！

在 Instagram 查看這則貼文 赵露思（@rosy.zls）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 6:08 張貼

▲瘦下來的她，臉蛋和身材都無懈可擊。

早餐一定要吃

以前為了怕上鏡腫，早上都只敢喝一杯黑咖啡，後來才知道每天要攝取足夠熱量，才能加速體內新陳代謝，原來挨餓不吃才更容易水腫。

▲油炸食品也要少吃。（圖／Unsplash，以下同）

改變飲食習慣

睡覺之前避免吃鈉含量或是鹽分的高的食物，可以吃火鍋但千萬別喝湯，否則水分累積在體內，水腫就跟著來。

抬高腿部

許多女生都有抬腿的習慣，無論你是運動或是拉筋，試著將雙腿抬高超過心臟，睡前只需要花個10分鐘，就能有效改善腿部浮腫。

▲多喝水幫助消水腫，更能增加飽足感。

多喝水

很多人睡前不敢喝水擔心水腫，但其實和你想的正好相反，想要消水腫，水量更要喝足，若水分攝取不夠，鹽分會滯留在體內，這樣更是惡性循環。

穿著壓力襪

許多女生睡前都會穿上美腿襪，使腿部加壓，進而幫助下肢血液順利往上回流，建議穿美腿襪可以循序漸進，不要一次就穿到位，以「不會不舒服」為原則。若是真的太緊繃而影響睡眠，反而本末倒置。

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