Angelababy穿夢幻美裙被封「高麗菜公主」　小露大腿根扳回一城

記者王則絲／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）日前出席活動釋出一組時尚大片，身上穿著淡雅薰衣草紫色的高訂服裝，在一片大草原上搖擺起舞，又或是席地而坐，唯美畫面彷彿來到了迪士尼公主的世界，粉絲狂讚：「好夢幻的公主風」、「美若天仙。」不過又有網友歪樓：「這裙子讓我想到高麗菜」、「高麗菜公主。」此外Angelababy近期還宣布成為服裝品牌代言人，首波形象小露一波大腿根讓她霸氣扳回一城。

▲Angelababy穿著Sophie Couture 2020春夏高訂服。（圖／CFP）



Angelababy穿著的是Sophie Couture 2020春夏高訂服，淡淡的微透視感仙氣爆棚，胸前的片狀設計增加立體亮點，珠繡、亮片線條的點綴讓她整個人閃閃發光，加上無可挑惕的臉蛋，粉絲一面倒直呼：「公主！」、「顏值說明了一切。」

不過細看會發覺，珠繡與亮片的線條紋路，就如同葉菜類植物的葉脈一樣延伸，讓人不禁聯想到蔬菜的葉片，雖然Angelababy的表現力絕佳、畫面感也唯美得沒話說，終究令網友不免歪樓：「這裙子讓我想到高麗菜」、「紫色萵苣？」、「變成高麗菜公主了。」甚至也有人覺得像是「蚌殼」，而Angelababy便是蚌殼裡變出來的漂亮妖精。

▲Angelababy宛如迪士尼世界的公主，卻因高訂服設計而被封「高麗菜公主」。（圖／CFP）

漂亮的時尚大片被說成莫名的蔬菜，Angelababy也沒閒著，近日於官方微博宣布成為服裝品牌ochirly的代言人，新形象照出爐立刻換了一種風格，從公主變成幹練女總裁風，穿起格紋西裝短褲套裝與過膝長靴，露出一截白皙大腿直逼腿根，用霸氣的女王姿態與性感扳回一城。

▲Angelababy最新代言形象照。（圖／翻攝自微博）



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