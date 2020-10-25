「辛拉麵」變成抱枕、毛毯模樣超搞笑　熟悉的台味炸醬麵也出現

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三更半夜肚子餓、懶得煮飯時，「泡麵」真的是世界上最棒的發明，讓人覺得特別有某種親切感，韓國網路商城Gmarket不只有各大品牌進駐，也有販賣眾多創意、甚至是獵奇的生活小物，最近便有一款「泡麵抱枕毛毯」在網上引起話題，韓國代表性的辛拉麵竟不是拿來放嘴裡，而是蓋在身上、枕在頭上！同時還有充滿台味的經典「炸醬麵」造型，讓人瞬間眼睛一亮！

▲仔細一看，發現這「辛拉麵」似乎不太對勁。（圖／翻攝自Gmarket，以下同）



這款「泡麵抱枕毛毯」以大家熟悉的泡麵種類為主，其中韓國最具代表性的泡麵正是「辛拉麵」，看起來蓬鬆的泡麵袋包裝其實是巨大的抱枕，拉鍊拉開後，裡頭還附有163CM X 95CM的法蘭絨毯子，超逼真的泡麵圖案造型讓人看了都要流口水。

▲「辛拉麵」造型抱枕毛毯。

包括辛拉麵在內，「泡麵抱枕毛毯」其實總共推出了四款泡麵造型，都是大家日常可見的泡麵款式，尤其看到這個經典的藍白紅配色包裝，就知道這是台灣人最熟悉的「炸醬麵」泡麵，趴在上面彷彿就能聞到那股香味。

▲最令人熟悉的「炸醬麵」。

另外兩款則是「紅燒牛肉麵」和「老罈酸菜牛肉麵」，其實也是許多人心目中熱愛的泡麵之一，讓人看了不禁會心一笑。日常生活裡，除了放在床上、沙發上當枕頭，也可以拿來當作坐在書桌前的靠枕，感到疲倦時還可讓睡午覺變得更加舒適，善用有趣的造型小物能讓整個人心情都好了起來！有療癒人心的功用。「泡麵抱枕毛毯」系列定價為韓幣20,100（約台幣NT＄507）。

▲可以當作靠墊、抱枕，還有毛毯蓋腿，其實是相當實用的居家小物。



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