YSL聖誕倒數日曆現可搶先預購！內含超夯KABUKI刷3正貨太生火

▲每年都被搶翻的YSL聖誕倒數日曆現可提前預購。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每到下半年最讓人引頸期盼的除了週年慶，就是各大美妝品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻了！而以奢華精美著稱、每次推出都被秒殺的YSL聖誕倒數日曆，今年換上超吸睛的紅黑色豹紋禮盒，並將品牌最熱賣的保養、彩妝到香氛等經典產品全都打包，其中更包含3大人氣正貨，從包裝到內容物都奢華到不行。將於12月1日正式上市，目前已先開放預購，想收藏的美妝控們快把握！

▲YSL 性感豹動聖誕倒數日曆，NT$12,500。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



呼應今年YSL聖誕限定系列的豹紋主題「性感豹動」，YSL聖誕倒數日曆也首次穿上時髦又性感的紅黑色豹紋新裝，更首度鑲嵌上立體的經典YSL CASSANDRE LOGO，光是外殼就美到讓YSL鐵粉瘋問上市日期。

▲內含有8款人氣唇彩色號和KABUKI刷等3大正貨。

總共24格的日曆小抽屜中，集結了YSL經典熱銷唇彩：奢華緞面唇膏、奢華緞面鏡光唇釉、時尚印記絲絨唇露、時尚印記雪絨唇釉共8款MINI版人氣色號，慾望巴黎淡香精、自由不羈淡香精等4款經典香氛體驗瓶，還有睫毛膏、防水眼線筆、卸妝液、妝前乳、精華液等明星商品。

其中更包含了超模聚焦明采筆、時尚配件漆皮指甲油和人氣超高的訂製KABUKI刷等3大正貨，每次拉開倒數抽屜，都有著滿滿驚喜感，絕對是值得收藏、最有面子的聖誕禮物。正已搶先開放預購，要搶要快！

▲YSL 性感豹動彩妝盤，NT$3,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



此外，聖誕限定「性感豹動系列」裡還有一款限量10色彩妝盤，同樣有著高級黑紅色豹紋圖騰，更搭配金色滾邊和YSL LOGO，拿在手上就像是個時尚手拿包。

▲性感豹動彩妝盤全10色手上刷色。

彩盤內有著全新10款狂野派對色澤，從莓果色系、裸土色調到特殊藍綠灰都有，可打造party妝也能畫出日常清新妝，超實用百搭。

▲diptyque 聖誕倒數月曆，NT$17,500。（圖／品牌提供）



除了YSL聖誕倒數日曆已經可以開始預購，備受香氛迷們喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque的聖誕倒數月曆也已正式開賣！今年藝術家Ugo Gattoni合作，描畫上以巴黎雪夜為主題的奇幻插畫，總共25格的倒數小盒中，也散佈著diptyque的經典人氣香水、香氛蠟燭、身體保養系列和限定裝飾小物，其中包含「午夜冷杉香氛蠟燭70g」和「杜桑香膏3.6g」兩款正貨。

聖誕倒數月曆只在台中新光三越、台北微風信義2樓、台北微風BR4 diptyque專櫃限定販售。

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