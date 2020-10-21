凱特王子妃紅大衣襯修長身型　搭6萬素面包撞女王風格

▲凱特王子妃（左）與威廉王子出席她所發起的Hold Still攝影展。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃於新冠肺炎封城期間，發起了Hold Still線上攝影比賽，藉此紀錄人們在疫情期間的面貌，精選出100名優勝攝影作品舉辦攝影展，昨她與丈夫威廉王子連袂出席欣賞，她以一襲紅色長大衣亮相，充滿朝氣，瞬間吸引所有目光。

▲凱特（右）身穿Alexander McQueen紅色大衣盡顯她修長的身材，手拎約67,000元的Grace Han皮包。（圖／達志影像／美聯社）

凱特因近期屢屢穿藍色系洋裝亮相，讓王室迷以為她只獨鍾藍色單品，昨一現身攝影展，立刻讓人驚豔，她穿上當年嫁入王室所穿的婚紗品牌Alexander McQueen設計的紅色長大衣，在秋冬一片暗色或大地色系的服裝中，顯得格外突出亮眼，而合身的剪裁更凸顯她修長的身形。

▲凱特與人近距離對談，照例戴上童裝品牌Amaia碎花口罩。

不少女性很害怕駕馭大紅外套，其實只要像凱特內搭簡單的白色上衣與黑裙，就能展現優雅與自信風采；當天她還搭配倫敦品牌Grace Han約67,000元的黑色手提皮包，簡潔俐落沒有繁複裝飾的包款，被外媒認為與女王伊莉莎白二世的選包風格相似。

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