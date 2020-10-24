倪妮剪了短髮氣場更絕！「深V馬甲裙」火辣胸線、美臀一次噴發

▲倪妮剪短髮後氣場更絕，緊身裙非凡人能駕馭。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星倪妮以獨特仙氣闖出名號，近日她頂著全新的短髮造型，穿著黑色修身高開衩裙裝亮相，不僅身材纖瘦毫無一絲贅肉，伴隨深V剪裁更顯火辣，最後加上一抹鮮艷紅唇提升氣場，堪稱凡人無法駕馭，也讓粉絲驚呼：「倪妮身材絕了。」

▲倪妮演繹設計師品牌David Koma 黑色高開衩裙裝，火辣胸線全露。（圖／翻攝自微博）

倪妮近期以設計師品牌David Koma 黑色高開衩裙裝亮相，修身衣著遊走於倪妮的纖瘦身材之上，搭配胸前的馬甲式包覆設計，讓火辣胸線呼之欲出，為了營造層次感，再以排扣點綴，使得造型更為俐落。視線向下看，高開衩裙襬讓倪妮在行走之際，修長美腿也若隱若現，最後腳踩黑色高跟鞋收尾，加上一抹紅唇，讓氣場提升之際，而該有的腰線、肩線一個不少，比例拿捏得宜。





▲上回亮相倪妮選擇英倫輕奢時裝Galvan London 2021早秋系列黑白色系長裙 。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光之後，也引發粉絲回應，「倪妮身材太絕了」、「真的很會挑衣服」、「生圖也驚艷」。回顧倪妮上回出席公開活動，與此次風格截然不同，選擇英倫輕奢時裝Galvan London 2021早秋系列的黑白色系長裙，緊身背心加上包臀裙的火辣風格，對身材也是一大考驗，而倪妮詮釋之下，大方秀出纖瘦鎖骨以及直角肩，再加上短髮突顯五官，成功讓粉絲驚艷。

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