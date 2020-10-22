FENDI絕美「透明蕾絲包」製作過程曝光！　工匠親手打造限量20只

▲FENDI 正式結合義大利各地工匠成立「hand in hand」計劃，曝光Baguette 製作過程 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

時尚單品不斷推陳出新，勢必也需要重新聚焦傳統手工藝，FENDI正式結合義大利各地工匠成立「hand in hand」計劃，並且以經典包款Baguette 為開端，悄悄曝光了限量版包款的製作過程，結合當地的工藝元素，例如天然柳條、蕾絲等，將包款化作名副其實的藝術品。

▲每款限量版 Baguette 包款均僅生產20只，內袋都印有生產工作室的名稱和地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案 。（圖／品牌提供、翻攝自形象影片）

FENDI希望透過「hand in hand」合作，展現出各地手工藝人的悠久技藝，以創意總監 Silvia Venturini Fendi 於1997年設計出的 Baguette 包款為開端，讓時尚迷更有共鳴。Silvia表示：「我現在的目標是探索義大利的每一個地區，挑選出現存最優秀的工匠，然後把這項合作案推廣到全世界。」合作案的首個結晶，是2020-2021秋冬系列 T 臺上所展示的 Baguette 包款，由平時一名以全手工小批量製作小皮件的工匠在托斯卡尼進行製作。這名工匠不假他人，一切全由自己親手製作，採用植鞣皮革，非常自然，且未採用縫合技術，僅使用黏合手法。

▲深巧克力色的 Baguette 包身，搭配同以皮革製作出的招牌 FF 搭扣 。（圖／品牌提供、翻攝自形象影片）

從曝光的製作影片中，工匠僅透過切割一塊皮革即製作出光面硬挺的 Baguette 包身，包身上無任何內襯或縫線。深巧克力色的 Baguette 包身，搭配同以皮革製作出的招牌 FF 搭扣，營造出無縫線的單色包身，手工藝精湛更體現在，需要先將皮革潤濕，接著放置在木模上，使其呈現出 Baguette 包身形狀。

▲9月米蘭時裝周亮相的春夏21透明 Baguette 蕾絲包款也出自「hand in hand」 。（圖／品牌提供、翻攝自形象影片）

而上個月在米蘭時裝周上亮相的春夏21包款中，令時尚迷為之驚艷的漁網包以及蕾絲包，都出自「hand in hand」，在阿布魯佐地區以手工製作的透明 Baguette 包款，採用聖本篤修會修女自十五世紀以來改進的 tombolo aquilano 蕾絲技術，誕生自馬爾凱地區的硬挺 Baguette 包款則是以天然柳條編織而成，靈感源自當地漁民使用的漁籃，除了兼顧時尚飛快腳步，也讓古老手工藝被世界看見。

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