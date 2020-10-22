韓國星巴克「萬聖節彩妝禮盒」只送不賣！眼影、口紅配皮套質感爆表

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.kr、IG@vidivicikr、lushusa.com

韓國星巴克的周邊商品總是讓人心動，像先前秋季新品中的「兔子小包」就大受歡迎，最近配合萬聖節，居然和韓國彩妝品牌VIDIVICI合作，推出眼影、口紅小禮盒，彩妝品上面都加了星巴克LOGO，包裝盒還推出南瓜和黑貓兩款，超級有萬聖節氣息。

韓國星巴克這次攜手彩妝品牌VIDIVICI，推出兩款萬聖節彩妝小禮盒，第一款外包裝是南瓜圖案，裡面裝了單色眼影和橘色皮套，眼影表面竟然做成星巴克美人魚浮雕，裝在金色小方盒裡美到捨不得用，顏色是適合秋冬的深橘紅，還加了閃閃亮粉。搭配的橘色皮套除了可以裝眼影，也能拿來當AirPods保護套。

在 Instagram 查看這則貼文 Suji_수지（@su731ji）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 11:31 張貼

第二款小禮盒的外包裝是黑貓圖案，裡面是口紅和黑色口紅皮套，口紅是深李子色，暗紅色調很適合拿來畫萬聖節妝容，外殼一樣是金色方盒，裝進黑色皮套裡看起來質感爆表。

在 Instagram 查看這則貼文 홍시옵니다（@hyiseoyeon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 8:35 張貼

兩組彩妝小禮盒都讓人想收藏，但它們只送不賣，要在韓國星巴克門市買萬聖節限定商品，並消費滿20,000韓元（約台幣505元），才能獲得這兩款彩妝禮盒，禮盒採隨機出貨，一人最多只贈送兩組，活動從10月20日開始到送完為止。

在 Instagram 查看這則貼文 （@yboxy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 4:47 張貼

除了星巴克，其他品牌也應景的推出萬聖節系列，以香皂、沐浴產品聞名的英國品牌Lush就推出了可愛的萬聖節沐浴組，外包裝做成南瓜造型，裡面則有南瓜、黑貓模樣和綠色圓形沐浴球，用它們洗澡可以沉浸在濃濃的節日氛圍中。這系列官網售價美金24.95元（約台幣715元）。

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