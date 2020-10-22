GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發

記者王則絲／台北報導

今年11月份的雜誌封面很有看頭，大勢男星齊發，不只有戲劇男神朴敘俊登上韓版《ELLE》封面，新劇《START-UP》剛開播的南柱赫也為韓版《GQ》拍攝畫報，近年叱吒時尚圈的G-Dragon（權志龍）更是時隔四年再度登上韓版《VOGUE》，多套造型裡還包括了充滿女性優雅氣質的宮廷風粉色襯衫、合身西裝，駕馭起女裝已顯得游刃有餘，每一位都帥翻！

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE KOREA 엘르 코리아（@ellekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 9:57 張貼

朴敘俊近期忙於拍攝與IU主演電影《DREAM》，高顏值神仙眷侶組合讓粉絲們相當期待，這次首度以CHANEL美妝大使的身份拍攝雜誌畫報，在妝容上特別的乾淨無瑕，本身就擁有白皙肌膚基底的朴敘俊，連女生都好生羨慕，不但有流露一股傲氣的黑色西裝造型，也有穿著鬚邊毛衣的慵懶裝扮，尤其是睡眼惺忪的特寫最是讓人心動。

在 Instagram 查看這則貼文 GQ KOREA（@gq_korea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 12:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @skawngur 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 4:47 張貼

鮮肉男神南柱赫與國民初戀裴秀智的新劇《START-UP：我的創新時代》甫開播沒多久，雖然因同時遇上多部強檔韓劇收視不如預期，但依然話題火熱，南柱赫這次登上雜誌11月號，同時也為新作品衝衝人氣，帥氣穿著DIOR男裝系列，加上一雙迷濛電眼電力十足，粉絲們紛紛被電暈。

在 Instagram 查看這則貼文 VOGUE KOREA（@voguekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 11:11 張貼

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擄獲全球無數迷妹的GD一向與品牌關係友好，這次同樣穿著了全套的CHANEL服裝拍攝雜誌畫報，這是他時隔四年再度登上韓版《VOGUE》封面，已經引起粉絲們一窩蜂搶購，包括封面和內頁造型，其中不乏許多女裝單品，像是這件粉色的襯衫上衣，胸前的抓褶邊營造出復古優雅的宮廷風，駕馭起女裝游刃有餘，依然保持著強烈的個人風格。

在 Instagram 查看這則貼文 VOGUE KOREA（@voguekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 11:10 張貼

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