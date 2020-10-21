素顏舒淇把孫芸芸設計的項鍊當髮飾　華麗設計國際電商獨賣

▲孫芸芸自創品牌YUN YUN SUN與全球知名購物網站LuisaViaRoma推出聯名系列。（圖／YUN YUN SUN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸自創品牌YUN YUN SUN走向國際，繼與歐美造型師合作後，又與全球知名購物網站LuisaViaRoma合作，推出共5件作品的聯名膠囊系列耳環與項鍊，女星舒淇搶先入手，素顏的她將閃亮的項鍊當成頭飾，再搭配耳掛式的耳環，讓好友許瑋甯忍不住留言讚華麗。

▲舒淇搶先戴上YUN YUN SUN聯名新作，將項鍊當髮飾。（圖／翻攝sqwhat IG）



▲楊謹華日前出席CITIZEN腕錶活動，搭配YUN YUN SUN閃亮耳環。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）



YUN YUN SUN的設計向來大膽，具絕佳的舞台效果，除了孫芸芸是最佳代言人，一幫明星好友如楊謹華也常戴其作品出席公開活動。此次與知名電商攜手打造獨賣的膠囊系列，她以旅行體驗到的美好事物為靈感，運用七彩水鑽排出2款奢華項鍊，耳環更是華麗無比，款式包括水鑽流蘇、個性鮮明的耳掛設計，即使只戴單邊也夠搶眼。



▲YUN YUN SUN X LUISAVIAROMA Columba項鍊約12,900元，Gurs項鍊約12,900元。

▲YUN YUN SUN X LUISAVIAROMA耳環（左）約9,000元，Rhea耳掛約9,000元。

誇張線條的耳環在今年下半年大風行，施華洛世奇（Swarovski）便運用耀眼水晶創作存在感強烈的作品，本屆金曲獎勇奪3項大獎的阿爆，頒獎典禮當天即戴3色環圈串成的THE ELEMENTS穿孔耳環，特別是尾端的環圈鑲嵌深淺不一的綠色水晶，成功吸睛。

▲施華洛世奇THE ELEMENTS穿孔耳環，8,490元。

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