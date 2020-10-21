fb ig video ETtoday search mobile

素顏舒淇把孫芸芸設計的項鍊當髮飾　華麗設計國際電商獨賣

>

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲孫芸芸自創品牌YUN YUN SUN與全球知名購物網站LuisaViaRoma推出聯名系列。（圖／YUN YUN SUN提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸自創品牌YUN YUN SUN走向國際，繼與歐美造型師合作後，又與全球知名購物網站LuisaViaRoma合作，推出共5件作品的聯名膠囊系列耳環與項鍊，女星舒淇搶先入手，素顏的她將閃亮的項鍊當成頭飾，再搭配耳掛式的耳環，讓好友許瑋甯忍不住留言讚華麗。

▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝舒淇IG）

▲舒淇搶先戴上YUN YUN SUN聯名新作，將項鍊當髮飾。（圖／翻攝sqwhat IG）

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華IG）
▲楊謹華日前出席CITIZEN腕錶活動，搭配YUN YUN SUN閃亮耳環。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

YUN YUN SUN的設計向來大膽，具絕佳的舞台效果，除了孫芸芸是最佳代言人，一幫明星好友如楊謹華也常戴其作品出席公開活動。此次與知名電商攜手打造獨賣的膠囊系列，她以旅行體驗到的美好事物為靈感，運用七彩水鑽排出2款奢華項鍊，耳環更是華麗無比，款式包括水鑽流蘇、個性鮮明的耳掛設計，即使只戴單邊也夠搶眼。

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）
▲YUN YUN SUN X LUISAVIAROMA Columba項鍊約12,900元，Gurs項鍊約12,900元。

▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）▲▼ 孫芸芸YUN YUN SUN 。（圖／公關照）

▲YUN YUN SUN X LUISAVIAROMA耳環（左）約9,000元，Rhea耳掛約9,000元。

誇張線條的耳環在今年下半年大風行，施華洛世奇（Swarovski）便運用耀眼水晶創作存在感強烈的作品，本屆金曲獎勇奪3項大獎的阿爆，頒獎典禮當天即戴3色環圈串成的THE ELEMENTS穿孔耳環，特別是尾端的環圈鑲嵌深淺不一的綠色水晶，成功吸睛。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇THE ELEMENTS穿孔耳環，8,490元。

►秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元也能辦到

►明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

舒淇, 孫芸芸, YUN YUN SUN, Swarovski, 施華洛世奇
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複

周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複

錶上看芭蕾舞劇！　賞玩價1390萬元、還能放錶盒擴音給客人聽

錶上看芭蕾舞劇！　賞玩價1390萬元、還能放錶盒擴音給客人聽

香奈兒可轉化珠寶CP值超高　彗星項鍊變胸針與白襯衫絕配 《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶 炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子 「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典　Boucheron、香奈兒入設計 萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝 楊謹華睡前這招維持婚姻熱度　想買東京紅錶寵老公 亮・珠寶／線上拍賣白鑽與設計款最夯　佳士得端各大牌經典作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面