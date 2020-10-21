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秦嵐凍齡狀態絕佳網讚：仙女　TORY BURCH「美在於實用」貫穿春夏

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▲秦嵐 。（圖／TORY BURCH提供）

▲秦嵐出席品牌活動。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

41歲大陸女星秦嵐日前出席TORY BURCH品牌活動，穿著繽紛的花卉針織衫與如同青花瓷一般的印花百褶裙亮相，雖然這次不著重展露好身材，但是包緊緊依然展現絕佳的狀態。與此同時，TORY BURCH也於近日發表了2021春夏系列，本季再度大膽嘗試豐富印花，體現實用主義，讓服裝融入日常，並帶給女人自信。

▲秦嵐 。（圖／TORY BURCH提供）

秦嵐這回染棕了頭髮，少了女王的銳利，變得更加溫柔婉約，身上的米白色毛衣綴滿了立體感的花卉圖騰，與下身的藍色印花裙裝相呼應，臉部狀態同樣完美凍齡得驚人，優雅氣質迸發，粉絲們大讚：「仙女絕美」、「詩情畫意。」

▲秦嵐 。（圖／TORY BURCH提供）

▲秦嵐出席品牌活動。手工編織瓷彩花紋毛衣 NT＄33,900，幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙 NT＄21,900，Eleanor鍊帶包 NT＄25,900 。（圖／翻攝自微博）

TORY BURCH 2021春夏系列整體以Shaker的著作「美在於實用」概念貫穿，設計師Tory Burch表示：「2021春夏系列靈感來自於我在奎克爾小學的教室裡，學習製作的手工藝作品、掛在我們福奇谷農場泥屋裡的編織提藍、曾經在雷丁（Reading）參觀過賓夕法尼亞州（Pennsylvania）荷蘭商店的手工棉被，以及我在世界各地體驗手工製作的細節，希望能再次看到這些美麗的事物。」因此能從中看見許多鄉村風格手工藝手法、圖騰、編織等元素。

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）

2021春夏系列服裝專注舒適性與混搭實用性，大抵上採用簡約的輪廓線條與親膚質料，以延續上一季概念，凸顯豐富的印花圖案。

服裝系列包括西裝造型、復古氛圍的縐綢襯衫和毛衣，本季中特別喜歡縮口的褲腳設計，再搭配上涼鞋，頗有田園自然風格。

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

其中可發現不少細V領開口設計的繫帶罩衫以及長版上衣，也不乏著重層次感的優雅洋裝款式。包款和鞋子部分則是經典的手工製作，透過花邊、鉤針和藤編技法將柔軟的皮革和麂皮混合，包括寬大可折疊的皮革手提袋、編織手袋、流蘇手拿包。

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2021SS。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

秦嵐, TORY BURCH, 2021春夏
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