女星「髮際線狂退」掀話題！「6個好習慣」幫你Hold住髮量

▲女星髮際線狂退容易顯老。（圖／翻攝自新浪微博、嘉行楊冪工作室微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「髮際線倒退」不一定只是男人的痛，早先章子怡生完二胎首度亮相，超高的髮際線嚇壞眾人，除了她以外，像是楊冪和侯佩岑也曾為髮量所苦，除了選用適合自己的髮品養出健康頭皮，想要恢復豐盈髮量，你也可試試從生活習慣著手！

▲侯佩岑也曾為髮量所苦。（圖／翻攝自侯佩岑FB）

綜觀落髮、髮際線後退原因，除了季節性落髮、產後荷爾蒙改變，其實和你的日常習慣也大有關係，像是壓力大、常吃油炸食物、營養不均衡，熬夜作息不正常全都是原因。根據專家表示，一天正常落髮範圍是50～100根，若是超過以上數量，就得特別留意。

1.補充蛋白質

先前提到營養不均衡最容易有掉髮困擾，食物應多補充優質蛋白質，肉類、魚類和乳製品內含豐富B12，都能幫助頭髮健康。

▲黑色食物能幫助頭髮生長。（圖／Unsplash，以下同）

2.黑色食物多攝取

黑色食物多含有豐富鈣、鐵等微量元素，對中醫來說這些食物是最佳養腎食材，更能幫助頭髮生長，像是黑木耳、海帶、黑芝麻都是很好的選擇。

3.多吃含鐵質食物

許多女生掉髮的原因都是缺鐵，生理期使體內的鐵質大量流失，若是又愛喝咖啡、茶類，更可能降低鐵質吸收，導致落髮情況加劇，建議用餐前後盡量避免飲用。多補充含鐵食物，像是紅肉、牡蠣、菠菜都很好取得。

▲造型前要做好抗熱準備。

4.減少造型器具使用

許多女生出門前習慣使用電捲棒或是直髮夾為秀髮做造型，但高溫容易導致髮絲脆弱斷裂，建議使用前必須使用抗熱產品，降低對髮質的損害，定期護髮，偶爾不造型讓秀髮休息。

5.多梳髮促進血液循環

常用梳子好處多多，不只能促進頭皮血液循環，更能減少斷裂產生。只須避免在洗後濕髮時梳整，濕髮容易拉扯，的確會增加落髮可能。

▲充足睡眠是健康之本。

6.每天至少睡滿6小時

優質睡眠能促進皮膚及毛髮正常的新陳代謝，代謝期主要在晚上10時到凌晨2時之間，這一段時間睡眠充足，就可以使得毛髮正常新陳代謝。若是常熬夜或是睡眠不足，當毛髮的代謝及營養失去平衡就會引起落髮狀況。

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